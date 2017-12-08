Сильні вітри і вогняний шторм ускладнюють приборкання пожеж у Каліфорнії

Вогонь вже знищив 500 будинків і змусив евакуювати 200 тисяч людей





У п'ятницю в Південній Каліфорнії співробітники пожежних служб продовжують боротьбу з лісовими пожежами. Сильні вітри призвели до виникнення нового осередку займання на північ від Сан-Дієго.



За інформацією влади, за останні п'ять днів вогонь знищив щонайменше 500 будинків і змусив евакуюватися близько 200 тисяч осіб.





Більше 5 700 пожежників і десятки гелікоптерів розпилюють вогнезахисні засоби і використовують воду, щоб уповільнити поширення вогню в основних осередках пожежі.



Пожежі, роздуваються вітрами Санта-Ана із заходу континенту, випалюють цілі райони уздовж тихоокеанського узбережжя - від Лос-Анджелеса до округу Санта-Барбара, який знаходиться за понад 170 кілометрів на північ.





Найбільша і найбільш руйнівна пожежа - Томас Файр - спостерігається за 90 км на північний захід від Лос-Анджелеса. Вона вже охопив більш ніж 466 квадратних кілометрів і знищила близько 430 будівель. Пожежникам вдалося взяти під контроль достатню кількість вогнищ поблизу Лос-Анджелеса, щоб дозволити населенню повернутися до своїх домівок.



Нова пожежа, Lilac Fire (або «Бузковий вогонь»), змусила губернатора Джеррі Брауна оголосити надзвичайний стан в окрузі Сан-Дієго. Після того, як вона почалася в четвер, полум'я за лічені години охопило 16 квадратних кілометрів. На шляху вогню виявилися густонаселені житлові комплекси Rancho Monserate Country Club і невелике місто Фолбрук - місцевість, де розбиті сади авокадо і, де розводять коней.





Відомство штату щодо боротьби зі стихійними лихами зазначає, що сухі гарячі вітри, що дмуть з пустелі Каліфорнії, і крайня сухість повітря продовжать створювати пожежонебезпечні умови в регіоні аж до неділі.



Об'єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса, який є другим за величиною в країні з більш ніж 640 тисячами школярів, закрив понад чверть зі своїх 1 100 шкіл в четвер і п'ятницю. Також були скасовані заняття в Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі.

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