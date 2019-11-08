А як же принципи? Human Rights Watch проти приєднання Хорватії до "Шенгену" через ставлення до мігрантів

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає Європейський Союз не надавати Хорватії доступ до "Шенгенської зони" через ставлення до мігрантів у цій країні. Відповідний звіт організація оприлюднила 8 листопада.

Ігнорування порушень прав мігрантів з боку Хорватії на її кордоні перетворює на пусту балаканину ідею, що членство у Шенгені залежить від поваги до прав людини

У заяві правозахисники розкритикували Європейську Комісію за повідомлення в жовтні, що Хорватія готова доєднатися до "Шенгенської зони". Всередині цієї зони в Євросоюзі діють спрощені правила перетину кордону.

Незаконне та жорстоке повернення шукачів притулку та мігрантів владою Хорватії мало б унеможливити для неї приєднання до "Шенгенської зони", – заявила дослідниця Східної Європи та Балкан Лідія Ґалл.

Вона додала, що дії Єврокомісії "дають привід думати, що серйозні порушення прав людини не є перешкодою для долучення до "Шенгену".

У Twitter дослідниця також відзначила, що "Хорватії не місце у Шенгені, якщо вона відштовхує мігрантів, іноді із застосуванням насильства, під час обслуговування власного кордону. Європейська Комісія має переглянути рішення".

Читайте також: Про мову і мігрантів. Дві історії від письменниці Ірени Карпи​

Директор Human Rights Watch у Німеччині Вензель Михальскі також розкритикував рішення Європейської Комісії.

"Ігнорування порушень прав мігрантів з боку Хорватії на її кордоні перетворює на пусту балаканину ідею, що членство у Шенгені залежить від поваги до прав людини", - відзначив Михальскі у Twitter.

"Щось не так, коли Європейська Комісія рекомендує дозовлити Хорватії приєднатись до "Шенгенської зони" попри свідчення про відштовхування біженців, насильство на кордоні між Хорватією та Боснією і Герцеговиною. У ЄС мають дотримуватись принципів, а не ігнорувати порушення прав", - відзначив у Twitter Філіппе Дам, директор Human Rights Watch з питань інформаційних кампаній у Європі та Центральній Азії.

У Хорватії на заяву правозахисників наразі не відреагували. Хорватські чиновники неодноразово відкидали звинувачення мігрантів та правозахисних груп у порушенні прав людини.

Європейська Комісія визнала, що відмова Хорватії потенційним шукачам притулку та звинувачення у зловживанні силою лишаються проблемою

HRW також оприлюднили відео, на якому видно, як хорватські поліцейські змушують біженців, які перетнули кордон, щоб шукати притулку, повернутися до Боснії і Герцеговини. Правозахисники звинувачують правоохоронців у порушенні передбаченої законом процедури.

У своїй оцінці Європейська Комісія визнала, що відмова Хорватії потенційним шукачам притулку та звинувачення у зловживанні силою лишаються проблемою. Водночас європейська установа дійшла висновку, що створення системи моніторингу дій хорватських прикордонників, а також обіцянок Загребу розслідувати ймовірні порушення достатньо для "виконання зобов’язання щодо захисту прав людини".

HRW документують колективні видворення з Хорватії до Сербії та Боснії і Герцеговини з 2016 року, в деяких випадках – із застосуванням сили.

Дивіться також: Тейлор: "Жахіттям" був би сценарій, за якого Зеленський оголосив, що він розслідуватиме Байдена