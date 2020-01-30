Чи можна оголосити імпічмент президенту, за те, що він хотів бути переобраним? Аргумент захисту Трампа обговорюють у США

Під час нового етапу розгляду імпічменту президента США в Сенаті цього тижня, сенатори мали можливість поставити питання стороні обвинувачення та захисту. Майже вісім годин в середу було присвячено саме відповідям на питання сенаторів.

Під час цих слухань, мабуть, найбільшу увагу правників та політиків привернула позиція озвучена відомим американським правником Аланом Дершовіцем, який входить до команди захисту президента США.

Відповідаючи на питання від сенатора-республіканця Теда Круза про те, чи має значення, чи вдавався Трамп до обміну одного на інше (quid pro quo) у відносинах з Україною, Дершовіц сказав, що головне - це те, які міркування лежали в основі дій президента і якщо він діяв у державних інтересах – такі дії не підпадають під імпічмент.

Президент може вважати, що його переобрання відповідає державним інтересам, підкреслив правник. "Кожен державний чиновник, якого я знаю, переконаний, що його обрання відповідає державним інтересам", - заявив він.

Дершовіц заявив сенаторам: "Якщо президент робить щось, що на його думку, допомагає у його обранні, в державних інтересах, це не може бути quid pro quo, яке призведе до імпічменту".

Таке широке трактування повноважень президента викликало критику оглядачів та преси.

Після шквалу зауважень, Дершовіц уточнив свою позицію. "Вони (ЗМІ- Г.А.) створили враження, що я говорю, що якщо президент вважає, що його переобрання відповідає державним інтересам, він може робити будь-що. Я такого не говорив…" – написав Дершовіц у Twitter.

На підтримку своєї позиції, де змішуються державні та політичні інтереси президента, Дершовіц навів приклад, коли рішення президента США Лінкольна повернути військо до штату Індіана було корисним як для країни, так і для політичного впливу Авраама Лінкольна, бо військові змогли проголосувати за його партію.

"Він справді вважав, що перемога партії в Індіані була важливою для війни, і також допомогла йому політично", - написав Дершовіц про рішення Лінкольна.

Конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що мотивація тих чи інших дій важлива і назвав аргумент Дершовіца "дуже дивним як для юриста з кримінальних справ".

Гарвардський професор Лоренс Трайб порівняв позицію Дершовіца з фразою французького короля Людовіка ХІV "Держава – це я", також поширивши статтю про те, що протистояння навколо імпічменту шкодить Україні та Америці.

Конгресмен-республіканець Ендрю Біггс став на захист Дершовіца. "Він не казав, що президент США має абсолютний імунітет ... Він критикує аморфне звинувачення у зловживанні владою. Велика різниця", - написав він у Twitter.

Сенат США в четвер проведе останній день відповідей на питання сенаторів у справі імпічменту, перед тим як голосувати з питання долучення свідків до процесу.

Демократи, зокрема виступають за виклик для свідчень Джона Болтона, колишнього радника з національної безпеки США. Його особа привернула велику увагу, коли стало відомо, що Болтон у своїй ще не опублікованій книзі повідомляє, що Трамп у безпосередній бесіді з ним пов'язував надання оборонної допомоги Україні з проведенням розслідування дій родини політичного опонента Трампа Джо Байдена. Аргумент про те, що Трамп висував такі вимоги підтримує звинувачення демократів проти Трампа, висунуті в рамках імпічменту.

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