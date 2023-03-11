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- Голос Америки
Правозахисники засуджують визнання Білоруської асоціації журналістів «екстремістською групою»
Міжнародні журналістські та правозахисні організації засудили білоруську владу за визнання незалежної Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) «екстремістською групою».
Про це повідомив Міжнародний інститут преси (IPI) та Human Rights Watch (HRW), які вважають рішення білоруської влади «частиною безперервного придушення правозахисників і ЗМІ, що триває в країні».
«Білоруська влада продовжує свої систематичні зусилля, щоб змусити замовкнути всі незалежні голоси, які вони ще не контролюють безпосередньо», – сказав заступник директора IPI Скотт Гріффен.
«Хоча рішення оголосити БАЖ «екстремістським угрупуванням» є ще одним у довгій серії таких нападів на ЗМІ та громадянське суспільство, глобальна мережа IPI рішуче засуджує цей кричущий акт репресій», – мовиться у заяві Гріффена.
Білоруське КДБ внесло БАЖ до списку «екстремістських» угруповань своїм рішенням від 28 лютого, яке оприлюднили 7 березня. Як зазначають правозахисники, цей список уже включав понад 100 ЗМІ та неурядових організацій.
Як зазначає у своїй заяві IPI, майже всі з цих організацій брали участь або в організації, у випадку журналістів, у висвітленні широкого руху громадянського суспільства, що виступає проти Олександра Лукашенка, чиє переобрання на посаду президента у 2020 році було визнано міжнародним співтовариством «сфальсифікованим».
Як зазначають правозахисники, БАЖ була змушена працювати у вигнанні після того, як Верховний суд розпустив організацію в серпні 2021 року.
Організація Human Rights Watch пояснює, що нове «екстремістське» клеймо формально забороняє будь-кому брати участь у діяльності БАЖ, включно з наданням фінансування та іншої «допомоги». Згідно з білоруським законодавством, ця діяльність є кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк до семи років.
На тлі війни Росії проти України влада Білорусі посилює репресії проти представників громадянського суспільства, яке бере участь у спротиві авторитарному режиму Олександра Лукашенка. Минулого тижня Мінськ запровадив смертну кару для державних службовців і військовослужбовців, засуджених за державну зраду.
Поправки до Кримінального кодексу країни, схвалені президентом Олександром Лукашенком, передбачають смертну кару для посадових осіб і військових, які своїми діями, що можуть кваліфікуватися як акти державної зради, завдають «непоправної шкоди» національній безпеці Білорусі.
Білорусь є єдиною країною в Європі, яка не заборонила смертну кару.
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Віддати Україні заарештовані активи Рф – гуманно і вірно з фінансової та політичної точок зору, вважає фінансист Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.
"Не знаю, де я взяла силу, але я зрозуміла: буду плакати, покажу слабкість, вони мене знищать". Інтерв'ю з колишньою цивільною заручницею
На кінець лютого у реєстрі Національного інформаційного бюро України можна знайти інформацію про 963 цивільних заручника, яких незаконно утримує Росія з початку повномасштабного вторгнення. За даними правозахисних організацій, ця цифра у кілька разів більша. Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони, стверджує, що 40% тих, кого утримує Росія – цивільні. Серед затриманих – значна частка жінок різного віку.
За даними дослідження «Бранки. Аналіз свідчень жінок, звільнених з російського полону», проведеного Медійною ініціативою за права людини, умови утримання жінок у полоні майже нічим не відрізняються від чоловіків. Деяких жінок тримали в камерах із чоловіками, не забезпечували їжею, питною водою, засобами гігієни, погрожували катуванням і катували. В результаті обміну Україні вдалося звільнити 107 цивільних заручників.
Людмила Гусейнова – одна з них. Мешканка окупованого Росією Новоазовська була затримала у 2019-му за свою проукраїнську позицію. Вона пройшла катівню «Ізоляція» та провела три роки за гратами в Донецькому СІЗО. Про своє затримання, тортури, катування та життя на волі колишня заручниця розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.
Ірина Соломко: Пані Людмило, ви – мешканка Донецької області з проукраїнською позицією, ви жили на окупованій території, говорили українською, мали українські книжки та прапор. Це розбиває міф про «російський Донбас».
Людмила Гусейнова: Всі знають ціну російським міфам. Так, це міф, і час відкрити очі усьому світу на те, що там живуть громадяни України. І вони жили там у 2014 році, і вони продовжують там жити. Я це знаю, бо складними шляхами, але знаходжу можливість з ними спілкуватися. Вони чекають на звільнення території, вони чекають на можливість сказати вільно рідною мовою те, що вони думають про цю ситуацію.
І.С.: Ваша проукраїнська позиція була одна з причин вашого затримання. Ви її не приховували. Ви розуміли, що це може статися?
Л.Г.: Мене декілька разів попереджали люди, котрі перейшли працювати на окупаційну адміністрацію. Я не приховувала своєї позиції, я нічого не змінила у своєму житті. Я просто допомагала дітям. Я не закликала до повалення цієї влади, єдине, що я дуже хотіла, щоб в серцях дітей, котрі були на окупованій території, була любов і повага до своєї рідної країни. Щоб вони знали, що це розмежування – тимчасове, і по той бік цієї лінії живуть люди, які збирають для них книжки, одяг, їжу, пишуть їм листівки зі словами любові та підтримки. Я дуже сподіваюся, що ця любов у душах і серцях цих дітей залишилися.
Це все виглядало, як дешева шпигунська вистава. Мені було смішно. Але коли вони надягли кайданки та мішок на голову, повезли мене в Донецьк. Коли почали роздягати та чіпати своїми руками. Коли заштовхнули у камеру, і я почула, що це – «Ізоляція», мені стало страшно
І.С.: Як вас затримали?
Л.Г.: Коли біля мене зупинилися автівка, я подумала, може, люди щось запитати хочуть. Але потім вони вихопили сумку та заштовхнули мене у машину. Це все виглядало, як дешева шпигунська вистава. Мені було смішно. Але коли вони надягли кайданки та мішок на голову, повезли мене в Донецьк. Коли почали роздягати та чіпати своїми руками. Коли заштовхнули у камеру, і я почула, що це – «Ізоляція», мені стало страшно.
І.С.: На той момент вже всі знали, що «Ізоляція» це катівня для людей з проукраїнською позицією та військових. Які були ваші думки, коли ви зрозуміли, що потрапили туди?
Л.Г.: Не знаю, де я взяла ту силу, але я зрозуміла, якщо буду плакати, якщо покажу слабкість, вони мене знищать. Вони зрозуміють, що я слабка. Але перші дні я боялася не за себе. Коли я чула страшні крики людей, яких катували, я більш за все боялася почути голоси своїх рідних. Бо я знала, що, зазвичай, забирають родинами, бо так краще психологічно давити на людину. Бо тоді вона погодиться визнати себе винною у чому завгодно. Ті перші декілька днів – це був суцільний жах. Я не могла спати, це були найгірші дні у моєму житті.
І.С.: У цій катівні ваші права людини були повністю порушені.
Л.Г.: Так, я була позбавлена усього. Найстрашніше, що я була позбавлена зв'язку з рідними, я не знала, що відбувається з ними, а вони – зі мною. Потім я вже дізналася, що вони впродовж місяця шукали мене, об’їздили усі лікарні, морги, поліцейські відділки. Я вважаю, що це було катування, мене змушували їсти кашу, котру переміщували із землею та мишиним послідом. Вони слідкували за цим через відеокамери. Дівчина, котра була в камері зі мною, вона мені сказала, що робити, - сховати пакет під столом, щоб його не було видно, і не ковтати, а потроху викидати туди той бруд.
Вони не давали ні сісти, ні лягти. Я повинна була з 6 ранку до 10 вечора стояти. Вікна були замальовані фарбою, тому ми не знали: день на вулиці чи ніч, зима – чи літо. І лише дві дуже потужні лампи світили у наші обличчя. Ми не могли відвернутися від них або закрити обличчя руками чи ковдрою. Коли я виходила з камери, мені одягали мішок на голову. Так само я повинна була його вдягати у камері, коли був стук у двері або відкривалися «кормушка» .
Мені пощастило, бо рідні знайшли адвоката. Він коштував недешево, але він домовився, щоб мене перевели з «Ізоляції» до СІЗО у Донецьку. І, незважаючи на жахливі побутові умови, мені стало легше. Коли я приїхала та вперше почала спокійно перевдягатися, бо там не було камер спостережень, я побачила, що по боках моє тіло було чорне від синців.
І.С.: І цивільні заручники, і військовополонені говорять про сексуальне насильство. Що ви бачили?
Л.Г.: Мене декілька разів били, але синці були від того, як нас водили. Бо коли тебе ведуть із зав’язаними руками та мішком на голові, ти нічого не бачиш. Ті, хто тебе супроводжують, спеціально підштовхують тебе, і ти падаєш. І це їх дуже смішило.
Я вірю, що прийде час, коли ці дівчата також будуть свідчити про те, що з ними робили.
Одного разу, коли у мене знімали відбитки пальців, я запитала, то в чому мене звинувачують? Вони сказали у тому, що я маю проукраїнські погляди. Тоді я запитала: "Мене хочуть судити за мої думки?" Він відповів, що зараз війна, і я не маю права щось там собі думати. І щоб мій рот був зайнятий, і я не розповідала про те, що думаю, приїдуть бойовики, і я буду задовольняти їх своїм ротом.
І я зрозуміла, що це може бути правдою. Що будь-якої миті ці п'яні бойовики можуть приїхати та робити зі мною все, що завгодно. Я чула, як кілька разів вночі відчинялися двері сусідніх камер, і дівчат виводили з камер. Я розуміла, що вони не можуть чинити опору. Я вірю, що прийде час, коли ці дівчата також будуть свідчити про те, що з ними робили.
І.С.: Якщо говорити в цілому про цивільних заручників, до них прикуто набагато менше уваги, аніж до військовополонених, як багато таких як ви, ви побачили за ґратами?
Л.Г.: Коли я туди потрапила, то була практика, що так званих «політичних» навмисно саджали до камер з кримінальними злочинцями. Мене посадили у камеру на 20 осіб. На горі двоповерхової нари я побачила залякану жінку. Це була Оля Фоменко. ЇЇ затримали на блокпосту, коли вона їхала до своєї мами у Донецьк за те, що у неї на рюкзаку був маленький символ України. І хтось з черги її здав. Її затримали та засудили. У той час, коли ми зустрілися, вона була фізично та психологічно знесилена. Її називали «укропкою». Перші півроку я теж для цих жінок була «укропкою». Але я, мабуть, сильніше за Олю. Я намагалася їй допомагати. Мене рятувало те, що мої рідні передавали щотижня передачі, в яких були цигарки. І це дуже допомогло змінити ставлення до мене.
І.С.: Ви були за ґратами три роки. За цей час ви не отримали вирок суду. За ваше звільнення боролися ваші рідні та друзі у Києві. Чи ви відчували, що цей момент наближається?
Для себе я зараз обрала місію – боротися за жінок, котрі 4-5 років утримуються в таких неможливих умовах, і не знають, що завтра буде з їхнім життям.
Л.Г. Адвокат мені з першого разу, коли я його побачила, це було два місяці після того, як мене затримали, сказав, що рідні подали мене на обмін, а він нічого не може зробити для мого звільнення. Я дуже сподівалася, що буде обмін у 2020-му, але мене нікуди не викликали, мене ні про що не питали. Мене по півроку не водили до слідчого, а було таке, що мене вивозили за території СІЗО і змушували підписати порожній папірець. І ти розумієш, що тебе знову можуть повести в «Ізоляцію» або зробити з тобою все, що завгодно. І ти його підписуєш. І так було кілька разів, і не лише зі мною.
Звісно, за мене боролися рідні та друзі, і я дуже вдячна за це. І для себе я зараз обрала місію – боротися за жінок, котрі 4-5 років утримуються в таких неможливих умовах, і не знають, що завтра буде з їхнім життям.
Зараз я знаю, що «політичних» жінок зібрали вже в одну камеру, але це найстрашніша та найгірша камера, бо зверху – камера, де утримують туберкульозних хворих.
І.С: У своїх інтерв’ю ви говорите, що боретеся за звільнення Ольги Мелещенко. Розкажіть її історію.
Л.Г.: Так, вона була моєю сусідкою по камері останні півроку. Її забрали за те, що вона лайкала повідомлення у соціальній мережі. У неї вдома залишилася дитина, коли її забрали їй було чотири роки. Я бачила, як вона страждала за своєю дитиною.
Нещодавно, мені наснився сон, що я повернулася у в’язницю, я боялася, кричала та зрозуміла, що не зможу більше це пережити. Але я також знаю, якщо мені зараз скажуть, повернутися у в’язницю, а ці 20 жінок з СІЗО опиняться на волі, я зроблю це.
Нещодавно, мені наснився сон, що я повернулася у в’язницю, я боялася, кричала та зрозуміла, що не зможу більше це пережити. Але я також знаю, якщо мені зараз скажуть, повернутися у в’язницю, а ці 20 жінок з СІЗО опиняться на волі, я зроблю це.
І.С.: Ви зараз у Нью-Йорку, будете в Вашингтоні, на найвищому рівні говорите про звільнення цивільних заручників. Чи достатньо Україна та світ робить для їхнього звільнення?
Л.Г.: Коли я була там, і у нас не було жодної інформації, ми не розуміли, що відбувається. Коли проходить рік за роком, а обмінів немає, здається нічого не робиться. Коли мене звільнили, я подумала, що нарешті почався рух, і нарешті, почали звільняти цивільних заручників та жінок. Але пройшов місяць, другий, і знову все зупинилося. Я знаю, що Україна бореться, але мені, мабуть, хочеться щоб робилося більше.
І.С. Пережити полон – складно, але ще складніше повернутися до мирного життя. Ви вже чотири місяці на волі, чи вдається це вам?
Л.Г.: Мабуть, те, що я собі обрала таку місію – добиватися звільнення інших жінок, це дає мені сили. Але я ще не відчуваю повною мірою свободи. Мене дуже підтримують інші жінки, котрі були звільнені у 19-му, а також громадські організації, котрі опікуються проблемами полонених та жінок. Але, на жаль, у мене відчуття, що суспільство і держава не розуміють, що нам потрібно.
І.С.: Яка ваша найбільша мрія?
Л.Г.: Звісно, як у всієї України та світу, – перемога України. А особиста – просто побути з рідними та подорожувати.
І.С.: Ви би хотіли повернутися до Новоазовська, адже це – ваш дім?
Л.Г.: Тут моє серце розривається, бо так це – мій дім, ми його будували своїми руками, і вже навряд чи побудуємо новий. Зараз ми живемо у чужій квартирі. І серце рветься туди, де моя домівка, моє подвір’я з трояндами, де я мріяла сидіти з друзями. А з іншого боку, це місто завдало мені багато болю. Я знаю, що там живуть люди, котрі писали на мене доноси. Але я не хочу, щоб вони були покарані, бо, можливо, вони це робили з примусу. А якщо вони так насправді думали, я не хочу щоб їх карали за їхні думки, так як покарали мене.
- Голос Америки
У США - найбільше з 2008 року падіння банку
Один із 20 найбільших банків США Silicon Valley Bank, активи якого на кінець 2022 року перевищували 200 млрд дол, зіткнувся з масштабним відтоком депозитів і перейшов під управління Федеральної корпорації із страхування депозитів. Це друге найбільше падіння банку за всю американську історію, кажуть оглядачі.
Після того, як банку не вдалось розмістити нові акції на 2,25 млрд дол. в середу, щоб покращити стан свого балансу, в четвер акції банку впали в ціні на 60% і вкладники почали активно забирати свої кошти з банку. В середині дня в п'ятницю, за вказівкою влади Каліфорнії, Федеральна корпорація із страхування депозитів США, державна установа, що відповідає за страхування депозитів, перебрала управління банком, йдеться в заяві корпорації.
Діяльність банку здебільшого зосереджувалась в Каліфорнії, а серед клієнтів було багато високотехнологічних компаній, стартапів, компаній з венчурним капіталом, а також медичних компаній.
Федеральна корпорація оголосила про те, що застраховані депозити фізосіб буде виплачено. А от корпорації побоюються, що не зможуть отримати свої кошти. Один із клієнтів банку, компанія Сamp, оголосила про розпродаж зі знижкою 40%, щоб убезпечитись від фінансових потрясінь, через закриття банку, повідомляє Fox.
Хоча більшість аналітиків не передбачають, що це падіння заторкне інші банки, багато хто вказує на складнощі банків, діяльність яких надміру сконцентрована на фінансуванні стартапів та цифрових активах.
Про добровільну ліквідацію банку, який займався кредитуванням у криптовалюті заявила компанія Silvergate, пише CNN. В компанії пояснюють таке рішення падінням вартості цифрових активів, а також регуляторними змінами.
У українців, які втекли від війни, завершується строк тимчасового прихистку в США
Коли американські чиновники на кордоні США та Мексики в квітні минулого року поставили штамп в українські паспорти Марії та її доньки та дали їм дозвіл залишитися на рік, вона подумала, що повернеться додому за кілька місяців.
Тепер, коли цей рік майже закінчився, а війна, через яку вони втекли, все ще вирує, їхній дозвіл залишитися в США — відомий як “гуманітарний пароль” (humanitarian parole) — закінчується 23 квітня.
"Слово "занепокоєння" не відображає того, що я відчуваю, - сказала Марія, яка говорила через перекладача та попросила використовувати лише ім'я через побоювання, що публічні розмови зашкодять їхній імміграційній справі. – Це те, що мене лякає, головним чином через мою дочку та майбутнє моєї дочки».
За даними агенцій з переселення, 46-річна жінка та її донька, якій зараз 13 років, є серед 20 000 українців у подібній ситуації. Більшість прибули до Сполучених Штатів через південний кордон після втечі до Мексики, де було простіше та швидше отримати візу для в’їзду в країну в перші місяці після вторгнення Росії в Україну.
“Гуманітарний пароль” Марії пов’язаний з її дозволом на роботу, що дає їй змогу заробляти на життя нянею, а також право на талони на харчування та іншу державну допомогу. Її чоловік прилетів до США, щоб приєднатися до них у липні, і отримав “гуманітарний пароль” на два роки.
За словами активістів, які допомагають українцям, адміністрація Байдена заявила, що працює над рішенням, але наразі не видала офіційних вказівок щодо того, що мають робити українці. Міністерство внутрішньої безпеки США не відповіло на запити про коментарі.
Єврейські федерації Північної Америки, які надали підтримку агентству, що допомогло родині Марії облаштуватися, - серед організацій, які написали адміністрації Байдена з проханням швидко продовжити “гуманітарний пароль” для українців.
Кріш О'Мара Віньяраджа, генеральний директор Лютеранської служби імміграції та біженців, сказав, що люди намагаються зрозуміти, що робити. Одним із варіантів було б подати заяву на притулок, але війна не обов’язково дає людині право на це.
«Навіть короткострокові рішення, як-от продовження індивідуального “гуманітарного паролю”, незрозумілі, оскільки немає єдиних вказівок, що призводить до затримок і плутанини», — сказала вона.
Деякі українці розглядали можливість повернутися до прикордонних пунктів США, куди вони в'їхали, щоб попросити про продовження, але це рішення залишається за директором пункту пропуску, сказав О'Мара Віньяраджа. За словами прихильників, поїздка також може бути дорогою та вимагає відпустки.
Декому посадовці сказали написати у верхній частині державної форми “гуманітарного паролю” "повторний гуманітарний пароль", оскільки, за словами захисників, немає можливості перевірити продовження.
«Це підкреслює, наскільки цей процес специфічний, — сказав О’Мара Віньяраджа. – Ці запити часто залишаються без відповіді або їх передають іншим установам, а оскільки немає чіткого процесу оформлення, іноді їм просто відмовляють».
Уряд використав “гуманітарний пароль”, щоб швидко відповісти на багато світових криз, які виникли під час відновлення системи біженців США, демонтованої попередньою адміністрацією. У багатьох груп, зокрема десятків тисяч афганців, в наступні місяці завершиться термін дії дозволу перебувати в Сполучених Штатах.
«Гуманітарний пароль не передбачався для масштабного переселення біженців або надання притулку», — сказала Мередіт Оуен з Всесвітньої служби церкви.
Українка Лілія Лук'янчук, мати чотирьох дітей, подала заяву на притулок за допомогою лютеранських соціальних служб, але вони з чоловіком не отримали відповіді. Термін “гуманітарного паролю” закінчується 16 квітня, і це пов’язано з роботою її чоловіка механіком у Джексонвіллі, штат Флорида, де вони живуть. Вона боїться, що якщо їх відправлять назад, її 17-річний син опиниться на передовій солдатом.
“Звичайно, я хвилююся, тому що найгіршим сценарієм було б повернення в Україну, але я повинна бути сильною для своєї сім'ї», - сказала вона через перекладача.
Марія та її дочка прибули на кордон США та Мексики після того, як спробували оселитися в чотирьох різних країнах. Черги на кордоні з Польщею були надто довгими. В Угорщині вони могли знайти номер у готелі лише на одну ніч за раз, і місцеві жителі сказали їм, що уряд не підтримує прийняття українців. Далі вони поїхали до Бельгії, куди прибуло багато українців, але в місцевій школі не знайшлося місця для її дочки. Потім в Іспанії їм сказали, що буде важко знайти роботу і квартиру. Саме тоді Марія вирішила поїхати до Сполучених Штатів, і їй сказали, що Мексика – найкращий шлях.
Єврейська сімейна служба Грінвіча допомогла їй знайти роботу, записати дочку до школи та влаштуватися в Грінвічі, штат Коннектикут.
Марія сказала, що лише нещодавно вона та її донька почали відчувати надію на відновлення свого життя.
"Чесно кажучи, перші п'ять місяців я на це закривала очі. Моя головна мета полягала в тому, щоб переконатися, що з моєю дитиною все гаразд, заспокоїти її та переконати, що вона в безпеці", - сказала вона.
Таня Прятка з Jewish Family Services повідомила, що родина Марії співпрацює з юристом, який порадив їм чекати вказівок від уряду. Якщо цього не станеться найближчим часом, вони планують поїхати до найближчого аеропорту та звернутися за допомогою до працівників митниці та прикордонної служби.
Поки що Марія намагається зберігати надію, але їй важко, коли її дочка запитує, що буде.
"Я почуваюся розгубленою. Я почуваюся без надії, — сказала Марія тремтячим від розчулення голосом. – Як мати, я повинна бути в змозі дати своїй дитині відповідь, що все буде добре і що вона буде в безпеці».
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