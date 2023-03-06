Актуально
- Голос Америки
Світлану Тихановську засудили до 15 років ув'язнення заочно
Мінський міський суд заочно засудив лідерку білоруської демократичної опозиції Світлану Тихановську до 15 років позбавлення свободи. Також винесені заочні вироки іншим опозиційним лідерам, які перебувають за межами Білорусі: до 18 років засуджений Павло Латушко, до 12 років - Ольга Ковалькова, Сергій Ділевський і Марія Мороз. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал правозахисного центру "Весна", що названий у Білорусі "екстремістським".
Політично мотивованим назвав цей судовий процес держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних прагнень, включно з політично вмотивованим заочним судом над демократичними активістами за безпідставними звинуваченнями.
"Ці політично мотивовані судові процеси є прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі... Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, діячів профспілок, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - заявив Блінкен.
Державний департамент США вжив заходів щодо запровадження візових обмежень для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Відповідні інструменти будуть впроваджуватися і надалі, щоб притягнути до відповідальності тих у Білорусі, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян, - йдеться у заяві Держдепу США.
"Так режим «винагородив» мою роботу за демократичні зміни в Білорусі, - прокоментувала заочний вирок Тихановська на своїй сторінці у Твіттері. - Але сьогодні я не думаю про… тисячі невинних, затриманих і засуджених до реальних термінів ув'язнення. Я не зупинюся, поки кожен з них не буде звільнений".
Вирок оголосив суддя Петро Орлов, держобвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов. Провадження у кримінальній справі Тихановської та інших опозиціонерів було розпочате 20 жовтня 2022 року. 30 листопада справу передали генпрокурору. 11 січня Світлана Тихановська звернулася до Мінського міського суду з вимогою надати їй право ознайомитись із матеріалами її заочного розгляду, а також повідомила суд, що збирається скористатися своїм правом на адвоката.
Світлані Тихановській, яка зараз перебуває у Великій Британії, інкримінували кілька статей Кримінального кодексу: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.
У Лондоні Тихановська має заплановані зустрічі з високопосадовцями та колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, а також виступить у Кембриджському університеті перед дипломатами, акредитованими в країні. Заплановано і виступ у Королівському об'єднаному дослідницькому інституті безпеки та оборони (RUSI).
Як повідомляв Голос Америки, лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловили обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. Європейський Союз назвав цей судовий процес "фальсифікацію" та "жорстокими репресіями", якими займається режим Олександра Лукашенка, що придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини.
"Режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності», - йшлося у заяві країн ЄС в Раді безпеки ООН, а також Албанії, Британії, Норвегії та США, коли Білорусь також засуджували за негуманне маніпулювання мігрантами з метою тиску на Європу.
Дивіться також:
Всі новини дня
Юлія Паєвська отримає Міжнародну нагороду за хоробрість у Білому домі
Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. Нагородження відбудеться 8 березня за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден у Білому домі.
"Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії", йдеться на сайті Держдепу.
"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.
Під час евакуації жінок і дітей з Маріуполя російські військовики незаконно захопили волонтерку й тримали у полоні протягом трьох місяців, піддаючи тортурам. "Кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та військового злочинця. Проте пані Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном".
Українка стала однією із загалом 11 лауреаток, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі, а також на сайті нагороди окремо відзначено роль протестного руху за права жінок в Ірані.
Серед жінок, що отримають цьогоріч нагороду за сміливість, польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України". "Вона витримала небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-авто з боку проросійських сил у Луганській області в 2014 році. ... Перед обличчям постійних погроз пані Залевська залишається не заляканою та продовжує вітати [у Польщі] біженців з України, висвітлювати злочини Росії, правдиво та відповідально повідомляти з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - йдеться на сторінці премії.
Премію Держдепу за хоробрість вручають "17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами".
Після церемонії IWOC лауреатки візьмуть участь в обміні за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP) для налагодження співпраці з їхніми американськими колегами в містах Сполучених Штатів.
Паєтт: Після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів
Росія програла енергетичну війну, погоджуються посадовці США та Європи. Порівняно тепла зима та ощадне споживання енергоресурсів дозволили зменшити енергоспоживання. Також нестачу російського газу вдалось замінити поставками зрідженого палива, кажуть в ЄС.
Російський президент Путін хотів використати залежність Європи від викопного палива, щоб зруйнувати єдність ЄС, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер же "залежність Європи від російських нафти та газу залишились в історії", - заявила посадовиця у своєму зверненні на засіданні уряду Німеччини 5 березня.
Після того, як Росія знизила поставки газу до Європи на 80%, ЄС зміг знайти інші шляхи поставок, зауважила вона, і окремо наголосила на тому, що США та Норвегія змогли значно збільшити поставки скрапленого газу. Також вона відзначила, що європейці на 20% зменшили споживання енергії минулого року. Вперше, в 2022 році Європа виробила більше струму із сонячних батарей та вітрових енергоустановок, ніж з газу.
Росія втратила свої позиції на міжнародному ринку енергетики, каже помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
"Після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів", - заявив Паєтт в інтерв'ю Голосу Америки.
Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економікиДжеффрі Паєтт
Він навів дані Міжнародної енергетичної агенції, яка вважає, що до 2030 року надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%. Це "стане надзвичайним ударом і дуже сумною подією для Росії та російського суспільства. Однак, це наслідок дій Путіна і того, що він перетворив нафтогазові ресурси на зброю. Вже з січня по грудень надходження Росії зменшились на 38%.
Це гігантський дефіцит, про який зараз публічно повідомляє Росія, а справжні цифри, ймовірно, ще більші".
"Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки", - додав Паєтт.
За даними ЄС, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, імпорт газу з Росії складав половину всього імпорту ЄС, ця цифра зменшилась до 12% у жовтні.
Коментуючи ситуацію на нафтовому ринку, де такі країни, як Індія та Китай продовжують купувати російську нафту і не підтримали обмеження ціни на російську нафту, яку запровадила "Група семи", Паєтт зазначив: "Ми дуже чітко спілкуємося з нашими партнерами в таких країнах, як Індія про подвійну мету коаліції «Групи семи», що запровадила цінове обмеження на нафту – це мінімізувати надходження Росії від експорту нафти та газу, ресурси, які вона використовує для війни проти України, а також утримати російські нафтопродукти на світовому ринку. Бо ми хочемо уникнути потужної дестабілізації ринку, який і так вже нестабільний".
"Це обмеження ціни на нафту та нафтопродукти працює і це видно, наприклад зі знижки, яку отримала Індія від звичайної ціни на нафту «брент». Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти", - додав високопосадовець.
Повне інтерв'ю помічника держсекретаря США Джеффрі Паєтта читайте тут.
Падіння Бахмута не обов'язково означатиме зміни ходу війни - глава Пентагону
Відступ українських сил з Бахмута не обов'язково означатиме, що Москва змогла переломити хід війни на свою користь, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Йорданію.
"Я думаю, що це [місто] має більш символічне значення, ніж стратегічне та оперативне, - сказав Остін журналістам, додавши, що він не буде прогнозувати, чи буде Бахмут захоплено російськими військами. - Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби".
У середині лютого також координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що навіть якщо росіяни захоплять Бахмут, "це не матиме стратегічного впливу на війну загалом" й навіть "стратегічного впливу на [східну] частину країни".
Американський Інститут дослідження війни вважає, що "українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід з Бахмута, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано". При цьому за їхніми оцінками "українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, оскільки вона продовжує призводити до втрат російської живої сили та техніки, поки українські сили не зазнають надмірних втрат".
Нині під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського "особливо детально" розглядали ситуацію в Бахмуті, повідомляє Офіс президента. "Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".
Напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону заявив, що ЗСУ продовжують обороняти Бахмут. Коментуючи повідомлення про нібито намір українських військ залишити місто, він звернув увагу на те, що "ніхто не анонсує відходів" із позицій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за оцінками оглядачів, попри оборону міста силами ЗСУ останніми тижнями сили Москви досягли успіхів і поставили під загрозу обстрілів критичні дороги в місто та з нього, а головне завдання для українського командування зараз у тому, щоб у разі необхідності, мінімізуючи втрати у разі виведення військ, щоб не потрапити в оточення. При цьому деякі експерти зауважують, що захоплення Бахмута "цілком може виявитися пірровою перемогою для росіян" і "поставити їх у значну невигідну позицію в майбутньому".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Паєтт: після перемоги Україна експортуватиме енергію
Після перемоги у російській війні Україна стане "джерелом динаміки" для європейської енергетики і експортуватиме електроенергію, переконані в Держдепі США.
"Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії", - сказав помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
Паєтт, який до 2016 року був послом США в Україні, а після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відвідував Україну в грудні, вказав на значні можливості України у розвитку ядерної, вітряної та сонячної енергетики.
"Україна має одні з найбільших ядерних потужностей в Європі і до ракетних ударів та атак в жовтні Україна все ще експортувала електроенергію до решти Європи. Я багато з цього бачив сам. Багато цих об'єктів зараз – на окупованих територіях на узбережжі Азовського моря України.
"Багато з цього можна використовувати ефективніше завдяки сучасним технологіям видобутку та вловлювання вуглецю, зменшення викидів метану в повітря. Сполучені Штати та наші європейські партнери прагнуть провести ці інвестиції разом з Україною. Як я сказав, в довгостроковій перспективі, Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми", - додав Паєтт.
"Україна також має значні газосховища, - каже дипломат. - Гадаю, очевидно, що із закінченням війни Європа вже ніколи не дозволить собі потрапити в залежність від постачань газу, що йде з Росії через трубопроводи. Тому ці газосховища дуже цінні і, гадаю, Україна багато в чому поверне собі центральну роль для європейської енергетики і Сполучені Штати, а я спілкуюсь з нашими компаніями, хочуть бути частиною цього, бо це відповідає ширшому прагненню, про яке заявив президент Байден – бути з народом України стільки, скільки буде потрібно".
Посадовець відзначив, що американські компанії зацікавлені інвестувати до України. "Очевидно, вони спостерігають за подіями на війні, - зауважує Паєтт. - Вони стежать за тим, як відбуваються ракетні обстріли з Росії. Однак вони також бачать можливості. Вони бачать спроможності та ресурси, які має Україна. Вони також бачать відданість і фінансові зобов’язання американського народу та уряду США щодо участі в процесі відбудови та відновлення України після кінця війни".
Повне інтерв'ю Джеффрі Паєтта читайте тут.
Форум