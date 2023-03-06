Світлану Тихановську засудили до 15 років ув'язнення заочно

Мінський міський суд заочно засудив лідерку білоруської демократичної опозиції Світлану Тихановську до 15 років позбавлення свободи. Також винесені заочні вироки іншим опозиційним лідерам, які перебувають за межами Білорусі: до 18 років засуджений Павло Латушко, до 12 років - Ольга Ковалькова, Сергій Ділевський і Марія Мороз. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал правозахисного центру "Весна", що названий у Білорусі "екстремістським".

Політично мотивованим назвав цей судовий процес держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних прагнень, включно з політично вмотивованим заочним судом над демократичними активістами за безпідставними звинуваченнями.

"Ці політично мотивовані судові процеси є прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі... Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, діячів профспілок, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - заявив Блінкен.

Державний департамент США вжив заходів щодо запровадження візових обмежень для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Відповідні інструменти будуть впроваджуватися і надалі, щоб притягнути до відповідальності тих у Білорусі, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян, - йдеться у заяві Держдепу США.

"Так режим «винагородив» мою роботу за демократичні зміни в Білорусі, - прокоментувала заочний вирок Тихановська на своїй сторінці у Твіттері. - Але сьогодні я не думаю про… тисячі невинних, затриманих і засуджених до реальних термінів ув'язнення. Я не зупинюся, поки кожен з них не буде звільнений".

Вирок оголосив суддя Петро Орлов, держобвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов. Провадження у кримінальній справі Тихановської та інших опозиціонерів було розпочате 20 жовтня 2022 року. 30 листопада справу передали генпрокурору. 11 січня Світлана Тихановська звернулася до Мінського міського суду з вимогою надати їй право ознайомитись із матеріалами її заочного розгляду, а також повідомила суд, що збирається скористатися своїм правом на адвоката.

Світлані Тихановській, яка зараз перебуває у Великій Британії, інкримінували кілька статей Кримінального кодексу: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

У Лондоні Тихановська має заплановані зустрічі з високопосадовцями та колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, а також виступить у Кембриджському університеті перед дипломатами, акредитованими в країні. Заплановано і виступ у Королівському об'єднаному дослідницькому інституті безпеки та оборони (RUSI).

Як повідомляв Голос Америки, лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловили обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. Європейський Союз назвав цей судовий процес "фальсифікацію" та "жорстокими репресіями", якими займається режим Олександра Лукашенка, що придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.

ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини.

"Режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності», - йшлося у заяві країн ЄС в Раді безпеки ООН, а також Албанії, Британії, Норвегії та США, коли Білорусь також засуджували за негуманне маніпулювання мігрантами з метою тиску на Європу.

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