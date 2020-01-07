Президент Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє офіс Президента України. Основними темами розмови стали ситуація на Близькому Сході, Донбасі та співробітництво у секторі безпеки і оборони.

Як йдеться у повідомленні офісу Президента України, "сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну".

В Державному департамені США повідомили, що урядовці обговорили відкладення візиту пана Помпео до України в зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Американська сторона подякувала Україні за засудження атак на посольство США у Багдаді. Держсекретар підтвердив "міцну підтримку суверинітету та територіальної цілосності України та підкреслив довготерміновий характер стратегічного партнерства двох країн".