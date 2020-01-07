Президент Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє офіс Президента України. Основними темами розмови стали ситуація на Близькому Сході, Донбасі та співробітництво у секторі безпеки і оборони.
Як йдеться у повідомленні офісу Президента України, "сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну".
В Державному департамені США повідомили, що урядовці обговорили відкладення візиту пана Помпео до України в зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Американська сторона подякувала Україні за засудження атак на посольство США у Багдаді. Держсекретар підтвердив "міцну підтримку суверинітету та територіальної цілосності України та підкреслив довготерміновий характер стратегічного партнерства двох країн".
Володимир Зеленський також поінформував держсекретаря США про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, та плани української влади щодо відновлення миру на сході України. Як повідомляє Офіс Президента України, американська сторона особливо відзначила звільнення полонених і привітала укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.
Сторони також погодилися обговорити ці та інші питання під час зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США.