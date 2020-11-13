Вбивство мінчанина Бодаренка: ООН, ЄС, Україна виступили із заявами

В ООН стурбовані повідомленнями про трагічну загибель 31-річного Романа Бондаренка, який помер в четвер після того, як, імовірно, зазнав жорстокого побиття з боку співробітника білоруських сил безпеки.

Як повідомляється, Бондаренко був серед людей, які зіткнулися в Мінську в середу з невідомими в масках, і один з них вдарив його по голові. Потім його, мабуть, доставили до поліцейської дільницю, а потім з серйозними черепно-мозковими травмами перевели до лікарні, де він помер. Влада заявила, що інцидент розслідується, але заперечила, що нападники на Бондаренко належали до спецслужб.

За повідомленнями, у багатьох містах Білорусі в п'ятницю проходять акції пам'яті Романа Бондаренка. У соцмережах поширювалися заклики організовувати «ланцюг солідарності» та інші вуличні акції опівдні за місцевим часом. Люди вишикувалися в ланцюжки - з національними біло-червоно-білими прапорами і плакатами зі словами «Я виходжу» (останні слова Бондаренко перед конфліктом з невідомими в масках) - в різних містах Білорусі, а в Мінську - відразу в декількох районах.

«Ми закликаємо білоруську владу провести ретельне, прозоре і незалежне розслідування цього інциденту і публічно поділитися його результатами. Якщо дійсно злочин було скоєно, винний у смерті Романа Бондаренка повинен бути притягнутий до відповідальності», - підкреслюється в заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У п'ятницю Управління Верховного комісара ООН з прав людини виступило із заявою, в якій висловило глибоку стурбованість з приводу ситуації у Білорусі, де після президентських виборів, які в США і ЄС вважають сфальсифікованими, влада продовжує використовувати держапарат для придушення масових мирних протестів.

Як вказується у заяві, на сьогоднішній день в Білорусі, за різними оцінками, правоохоронними органами затримано понад 25 тисяч осіб, в тому числі понад тисячу тих, хто взяв участь в акціях солідарності в Мінську і по всій Білорусі 8 листопада. Багатьом із затриманих були пред'явлені адміністративні звинувачення, в деяких випадках їх утримували до 15 діб, але білоруська влада все частіше притягає людей до кримінальної відповідальності.

В останні тижні влада розширила коло переслідуваних: студенти і медичні працівники, зокрема, тепер стикаються з необґрунтованими обмеженнями і тиском.

«Студентам, які виступили на підтримку страйкуючих, погрожували виключенням із навчальних закладів, і з 26 жовтня, за повідомленнями, щонайменше 127 осіб були виключені з навчальних закладів, що поставило під загрозу їхнє право на освіту і перспективи працевлаштування», - наголошується в заяві.Також були затримані медичні працівники, які брали участь в ланцюжках солідарності і професійних маршах, щоб засудити насильство і жорстоке поводження з протестуючими. Повідомляється, що під час мирної акції протесту у Мінську 7 листопада не менше 57 медпрацівників були затримані протягом п'яти хвилин після початку демонстрації.

«На сьогоднішній день, - йдеться у документі Управління Верховного комісара ООН, - уряд Білорусі не надав жодної інформації про процес і результати розслідувань тверджень про катування та інші форми жорстокого поводження з протестуючими як під час арештів, так і під час утримання під вартою».

У п'ятницю з засудженням вбивства Романа Бондаренка «поліцейськими в штатському» виступив і Євросоюз.

«Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не лише прямо і насильницьки здійснювали репресії проти власного населення, а і створювала умови для вчинення таких протиправних, насильницьких дій», - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті Європейського Союзу.

Раніше ЄС вже запровадив санкції проти 55 білоруських чиновників. У Євросоюзі заявляють, що готові вдатися і до нових санкцій за порушення прав людини з боку режиму Лукашенка.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Київ поділяє позицію Євросоюзу щодо дій білоруської влади, які призвели до загибелі мінчанина Романа Бондаренка. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ 13 листопада.

«Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом», – зазначають у дипломатичному відомстві.

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