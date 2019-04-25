Йдеться про Америку, - Байден оголосив, що йде у президенти США

Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про свою участь у президентських виборах у США 2020-го року.

Для того, щоб його кандидатуру висунула Демократична партія США, Байден має перемогти більше десятка конкурентів на місце кандидата в президенти від партії.

Серед сильних сторін Байдена як політика, преса відзначає його політичний та державницький досвід а також шляхетні манери, що може вигідно виділити його на фоні майбутнього опонента від Республіканської партії – президента Трампа.

Байден – відомий своєю різкою критикою президента Трампа. "Якщо Дональд Трамп матиме вісім років у Білому домі, він назавжди і фундаментально змінить характер цієї країни, того, хто ми є, і я не можу лишатись осторонь і дозволити цьому відбутись", - заявив Байден у відеозверненні з нагоди висунення своєї кандидатури на вибори.

"Основоположні цінності цієї країни, наша позиція в світі, сама наша демократія, все, що складає Америку – йдеться про це", - заявив Байден.

У рік виборів Байдену виповниться 78 років. І, якщо він виграє президентські перегони, він стане найстаршим за віком президентом США. Останнім часом, популярність Байдена дещо зменшилась. На це вплинула низка заяв жінок, які звернули увагу на неналежну поведінку Байдена, який, за їхніми словами, без запрошення обнімав їх, торкався тощо. При цьому жінки звертали увагу, що поведінка Байдена була недоречною і викликала у них дискомфорт, але не здавалась сексуальною за тоном.

В адміністрації президента США Барака Обами, Байден, серед іншого, відповідав за співпрацю з Україною і неодноразово відвідував Київ. Будучи віце-президентом США, Джо Байден приділяв багато часу підтримці консенсусу з європейськими країнами з питання російських санкцій. Про це Байден заявив виступаючи у Раді з міжнародних відносин США минулого року.

«Ми проводили дуже багато часу на телефоні, щоб переконатись, що європейські лідери не відійшли від зобов’язань. Вони не хотіли брати участі в цих санкціях стосовно Росії, які мають негативний вплив. Але це треба було зробити», - наголошував Байден, згадуючи про ті часи.

Байден, будучи віце-президентом США, рішуче критикував недостатню боротьбу з корупцією в Україні. Згадуючи про той час, в січні 2018 року, Байден також розповів про різку позицію, яку він зайняв з питання звільнення українського генпрокурора Шокіна під час переговорів з українським урядом.

«Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей», - заявив тоді Байден.

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