Президент Зеленський подарував Папі Римському картини, що символізують страждання українців від війни у відповідь на оливкову гілку миру

Президент України Володимир Зеленський під час 40-хвилинної аудієнції у Ватикані обговорили шляхи до справедливого миру в Україні.

Президент України та Папа Франциск обговорили гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.

Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками.

Папа Римський подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру оливкової гілки, що є символом миру, а український президент подарував у відповідь картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, а також композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета, – інформує видання Vatican News .

Прес-служба Ватикану також повідомляє, що Зеленський отримав від Папи Франциска спеціальні видання документів понтифікату, серед яких – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої увійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії.

Під час перебування у Римі Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджіо Маттареллою.

Як повідомляв Голос Америки , це перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Востаннє вони зустрічалися у Ватикані 8 лютого 2020 року. А з часу повномасштабного російського вторгнення тричі спілкувалися телефоном. Цього разу з перекладом розмови допомагав о. Марко Гонгало, польський священник.

Минулого місяця Папа Франциск сказав журналістам , що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни. Подробиць він не навів, а українські та російські чиновники заявили, що їм не відомо про такі переговори.

Прес-служба Ватикану не повідомляє, чи йшлося про ці таємні перемовини під час зустрічі 13 травня.

Натомість Зеленський у Твіттері повідомив: "Я вдячний йому [Папі Франциску - ред.] за особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Я говорив про десятки тисяч депортованих українських дітей. Треба докласти всіх зусиль, щоб повернути їх додому".

Крім того, президент України попросив понтифіка засудити злочини Росії в Україні. "Тому що між жертвою і агресором не може бути рівності", - наголосив Зеленський.