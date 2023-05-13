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Президент Зеленський подарував Папі Римському картини, що символізують страждання українців від війни у відповідь на оливкову гілку миру
Президент України Володимир Зеленський під час 40-хвилинної аудієнції у Ватикані обговорили шляхи до справедливого миру в Україні.
Президент України та Папа Франциск обговорили гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками.
Папа Римський подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру оливкової гілки, що є символом миру, а український президент подарував у відповідь картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, а також композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета, – інформує видання Vatican News.
Прес-служба Ватикану також повідомляє, що Зеленський отримав від Папи Франциска спеціальні видання документів понтифікату, серед яких – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої увійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії.
Під час перебування у Римі Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджіо Маттареллою.
Як повідомляв Голос Америки, це перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Востаннє вони зустрічалися у Ватикані 8 лютого 2020 року. А з часу повномасштабного російського вторгнення тричі спілкувалися телефоном. Цього разу з перекладом розмови допомагав о. Марко Гонгало, польський священник.
Минулого місяця Папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни. Подробиць він не навів, а українські та російські чиновники заявили, що їм не відомо про такі переговори.
Прес-служба Ватикану не повідомляє, чи йшлося про ці таємні перемовини під час зустрічі 13 травня.
Натомість Зеленський у Твіттері повідомив: "Я вдячний йому [Папі Франциску - ред.] за особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Я говорив про десятки тисяч депортованих українських дітей. Треба докласти всіх зусиль, щоб повернути їх додому".
Крім того, президент України попросив понтифіка засудити злочини Росії в Україні. "Тому що між жертвою і агресором не може бути рівності", - наголосив Зеленський.
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- Голос Америки
Фінансові керівники «Групи семи» на зустрічі у Японії підтвердили готовність надалі підтримувати Україну
Найвищі фінансові керівники «Групи семи» в суботу заявила про свою підтримку України та про рішучість застосувати санкції проти Росії за її агресію.
У комюніке міністрів фінансів і голів центральних банків держав-членів за підсумками зустрічі в Ніїґаті, Японія, 13 травня, G7 у черговий раз висловила підтримку територіальній цілісності України та засудила російську агресію.
«Ми, разом із міжнародною спільнотою, збільшили наші обов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило затвердити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 мільярда доларів США на чотири роки», – йдеться в листі.
За словами представників G7, це фінансування дозволяє уряду України продовжувати працювати в умовах війни, надавати базові послуги, відновлювати пошкоджену критичну інфраструктуру та утримувати стабільність економіки.
Урядовці додали, що чекають на втілення Києвом структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ.
«Це також допоможе залучити подальшу фінансову підтримку з боку інших країн та установ, а також приватного сектору», – зазначають вони.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня банки розвитку країн «Групи семи» домовились створити інвестиційну платформу для України.
Європейський банк реконструкції та розвитку та банки-учасники інвестиційної платформи з Японії, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини братимуть участь в проектах відбудови України. Спільна інвестиційна платформа, за задумом, допоможе банкам, які не присутні в Україні, інвестувати у спільні проекти.
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