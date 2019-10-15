Суд у Лондоні відкриває шлях для процесу проти Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку

Апеляційний суд у Лондоні підтримав апеляцію Приватбанку на попереднє рішення англійського суду, яке заперечувало можливість розгляду позову проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких український уряд звинуватив у незаконному виведенні з банку мільярдів доларів.

Також суд залишив у силі рішення про замороження активів колишніх власників Приватбанку на суму 1,9 мільярда доларів США плюс відсотки, повідомляє прес-служба банку.

Справа Приватбанку, примусово націоналізованого 2016 року через загрозу банкрутства, опинилася під особливою увагою після обрання президентом України Володимира Зеленського, який був у бізнеспарнествах з Коломойським.

Провідні міжнародні фінансові установи заявили, що можливі поступки української влади на користь колишніх власників Приватбанку за рахунок українського бюджету були б негативним сигналом з Києва.

Судове рішення оголошене 15 жовтня означає, що позов Приватбанку проти Коломойського і Боголюбова, поданий у Лондоні 2017 року, незабаром може вийти на стадію розгляду по суті.

В офіційному коментарі Приватбанк цитує рішення, згідно з яким “банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 млрд дол. США [включно з процентами – 3 млрд дол. США] як заявлено в позовних вимогах”.

Таким чином судді апеляційного суду відхилили рішення судді Тімоті Майлса Фанкорта, який у грудні 2018 року постановив, що англійський суд не мав юрисдикції у справі.

Суддя Франкорт тоді не заперечував, що Приватбанк мав підстави для позову, зауваживши у тому рішенні, що “Свідчення вказують на те, що хтось вчинив ретельно організоване шахрайство разом зі спробами приховати від усіх аудиторів та контрольних органів існування на рахунках банку неповернених боргів та відмивання грошей у величезних масштабах”.

Чому в Лондоні?

Серед названих причин позову Приватбанку проти Коломойського та Боголюбова саме у Лондоні є зареєстровані у Великій Британії компанії підприємців.

Але юристи вказують, що український уряд зацікавлений у розгляді судових позовів саме у лондонському суді насамперед тому, що англійська система судочинства більше захищена від можливого впливу зацікавлених сторін, а також має ефективну систему виконання рішень.

Значна частина міжнародних грошових потоків проходить через британські фінансові установи, або компанії зареєстровані у Великій Британії.

Багаті підприємці з України та інших країн також тримають свої статки у вигляді інвестицій у британську нерухомість, хоча часто будинки чи помешкання купують через зареєстровані в офшорних зонах компанії з анонімними власниками.

Після націоналізації у грудні 2016 року колишні співвласники Приватбанку подали в Україні сотні позовів, оскаржуючи дії українського уряду у зв’язку з націоналізацією банку.

У низці тих справ українські суди винесли рішення на користь Коломойського та його партнерів.

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