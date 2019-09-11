“Наші реформи намагаються вбити”, застерігає колишня голова НБУ Гонтарева і каже про тиск

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева стверджує, що олігархічні сили хочуть підірвати незалежність НБУ і скасувати українські реформи останніх років, щоб відновити можливості зловживання фінансовою і банківською системою в приватних інтересах.

“Незалежність Національного банку гарантує незалежність монетарної політики, курсової політики, гарантує макро стабільність економіки України”, - сказала Валерія Гонтарева в інтерв’ю Голосу Америки, і наголосила, що саме це є фундаментом тих можливостей, які зараз відкриті для нового українського уряду за президентства Володимира Зеленського.

Коломойський хоче відкликання усіх пов’язаних зі справою Приватбанку позовів проти нього по всьому світу, а Національний банк йому заважає.

Гонтарева очолювала НБУ в критичний для України 2014 рік і подала у відставку 2017 року, посилаючись на погрози, пов’язані з її роботою, зосередженою на очищенні української банківської системи та на підтримці гривні, яка була під загрозою колапсу в умовах війни та економічного спаду.

Ключовим рішенням тогочасного українського уряду за поданням НБУ стала націоналізація Приватбанку, найбільшого комерційного банку України, що відбувалася скоординовано з такими міжнародними фінансовими установами як МВФ, ЄБРР.

Співвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова звинуватили у причетності до зникнення з банківських рахунків сум на кілька мільярдів доларів і виникненні "чорної діри" у фінансах Приватбанку, яку український уряд був змушений закрити державним коштом.

З осені минулого року Валерія Гонтарева працює старшою науковою співробітницею в Лондонській школі економіки у Великій Британії.

Вона каже, що вважає за потрібне привертати увагу до того, що за її словами є “оркестрацією” тиску на неї та її колег, які далі працюють в Україні.

Ми підтримуємо швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою НБУ Гонтаревою та її родиною.

Валерія Гонтарева розмовляла з “Голосом Америки” 10 вересня у лікарні в Лондоні після чергової хірургічної операції для лікування травми, отриманої внаслідок наїзду автомобіля два тижні тому.

В інтерв’ю вона повторила, що бачить зв’язок між тим, що вона назвала погрозами на її адресу від Ігоря Коломойського, одного з найбагатших підприємців України, та інцидентами довкола неї та її близьких.

Тиждень тому у Києві був спалений автомобіль, що належав сім’ї сина Гонтаревої.

“Коломойський хоче відкликання усіх пов’язаних зі справою Приватбанку позовів проти нього по всьому світу, - каже колишня голова НБУ. - А Національний банк йому заважає”.

Державний Приватбанк зараз судиться з колишніми приватними власниками, вимагаючи повернення понад 5 мільярдів доларів.

Судові позови подані зокрема у Великій Британії та у Сполучених Штатах Америки а також в Україні.

Валерія Гонтарева висловила думку, що в умовах, коли в Україні суди винесли деякі рішення на користь сторони Коломойського, він “насправді боїться американських, швейцарських та англійських судів”.

Правління Національного банку України 5 вересня оприлюднило офіційну заяву, в якій йдеться про ймовірність “організованого та цілеспрямованого тиску на колишню голову НБУ”.

“Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення”, - йдеться у заяві.

Посольство США в Україні також оприлюднило 6 вересня свою заяву: “Ми підтримуємо швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою НБУ Гонтаревою та її родиною”.

Валерія Гонтарева вважає, що частиною кампанії олігархічних інтересів в Україні є судові справи, в яких вона була згадана як свідок, а також ініціативу створення тимчасової слідчої комісії для “розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках”.

Проект постанови подав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат Олександр Дубінський з фракції “Слуга народу”.

Гонтарева стверджує, що і сам Дубінський і деякі члени згаданого парламентського комітету є виразниками фінансових інтересів осіб, які за її словами “прагнуть реваншу”.

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