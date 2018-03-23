Об’єкт протиракетної оборони США в Польщі буде готовий до 2020 року

Розгортання американської системи ПРО в Польщі затримується





У зв'язку з технічними проблемами завершення польської ділянки американської системи протиракетної оборони буде відкладено до 2020 року, повідомили в Міністерстві оборони Польщі.



Протиракетний об’єкт, що будується на балтійському узбережжі Польщі, є частиною оборонного комплексу НАТО, який після завершення простягатиметься від Гренландії до Азорських островів.



За словами польського міністерства, влада США повідомила про затримку будівельних робіт на об'єкті в Редзіково з вини підрядника.



Голова Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Семюел Ґрівз визнав затримку в ході слухань в Сенаті.

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