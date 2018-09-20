США продемонстрували нову зброю представникам 28 країн, включно з Росією

Збройні сили США 19 вересня продемонстрували нову зброю перед представниками 28 країн, включаючи Росію та Афганістан, в рамках своїх зборов'язань згідно до міжнародного договору з контролю над озброєнням, повідомляє видання Stars and Stripes.

"Це надає нам можливість показати, що роблять збройні сили і на що здатне наше устаткування", - заявив Кеннет Перімен, голова підрозділу з дотримання угод збройних сил США в Європі. "Однак, найбільш важливо, це дотримуватись угод", - додав він, повідомляє видання.

Вимогою Віденського документу є проводити візити до військових об'єктів раз на п'ять років для демонстрації країнам- учасникам нової зброї та систем устаткування, які нещодавно були розміщені в Європі.

​Цього року вперше багато країн могли побачити нову високомобільну артилерійську систему M142 і подивитись на демонстрацію живого вогню бойовими машинами піхоти XM1296 Stryker, які збройні сили США нещодавно розмістили в Європі.

Віденський документ 1990 року спрямований на зміцнення довіри всередині ОБСЄ. Документ вимагає від всіх країн-членів ділитись інформацією стосовно військових сил, устаткування та планування оборони.

Велика частина військового устаткування США перебуває в Європі відповідно до операції "Атлантична рішучість" – місії НАТО зі стримування Росії від агресивних дій проти країн-членів НАТО, яка розпочалась після незаконної анексії Криму в 2014 році.

Однак, російський полковник Олексій Бєлов заявив, що делегації з його країни було приємно отримати запрошення і подивитись на американське військове устаткування і позитивно відгукнувся по співпрацю зі збройними силами США.

"Якщо політики не втручаються в робочі відносини, відносини є дуже добрими", - заявив Бєлов.

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