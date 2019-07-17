Фільтр, який дозволяє "зістарити" фото у соцмедіа, може становити ризик для користувачів - ЗМІ

Програма, яка дозволяє побачити себе у віці 70-80 років і старше, або "омолодити" фото, останнім часом набула популярності в соціальних мережах. Програма FaceApp обробляє фото за допомогою технологій штучного інтелекту.

У гонитві за "вподобаннями" в соцмедіа, користувачам не варто забувати про захист приватних даних, нагадують експерти і застерігають, що безкоштовний "фільтр старішання" FaceApp, розробленй російською компанією Wireless Lab може становити ризик розголошення персональної інформації та зловживання нею, пише New York Post.

"Дивними" назвав правила прикладки експерт британської компанії інформаційних технологій Digitas Джеймс Уотлі.

Він процитував витримку з правил, що надають програмі "постійне, недзворотнє, неексклюзивне, безкоштовне, глобальне право, яке можна передавати та надавати на нього дозволи на використання, зміну, адаптацію, переклад, використання для створення нових робіт, поширення.. контенту користувачів".

FaceApp завантажує фото для обробки на "хмарі", а не оброблює фото на пристрої, на відміну від інших прикладок Apple і користувач не має чіткої інформації про це, пише видання TechCrunch.

Наразі немає свідчень неналежного поводження програми з фото, однак, немає і роз'єяснень стосовно того, що саме робить програма з отриманими зображеннями, зазначають ЗМІ.

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