Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо з перекладом українською

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі військової техніки і послуг на суму близько 10 мільярдів доларів. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін із посиланням на Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі оборони (DSCA).

Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS із боєприпасами до них, ракети ATACMS, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.

“Таке придбання повинне підтримати цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”, - йдеться у заяві Агентства.

За заявою Пентагону, Польща має намір використовувати придбане обладнання “для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз”.

Загалом Польща подала запит на придбання такого обладнання:

- 18 пускових установок M142 HIMARS;

- 468 комплектів модуля завантажувального пристрою HIMARS;

- 45 армійських тактичних ракетних систем M57 (ATACMS);

- 1514 капсул керованої ракетної системи залпового вогню GMLRS (M30A2, M31A2, XM403);

Також в угоду включено ракети, обладнання зв'язку, запасні та ремонтні частини, акумулятори, ноутбуки, публікації та технічні дані, навчання та оснащення персоналу, підтримка системної інтеграції, інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників, навчання, датчики, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

За інформацією видання Bloomberg, нове обладнання є доповненням до пускових установок, закуплених Польщею у США у 2019 році, які наразі ще не були доставлені.

Варшава також запросила ракетні установки з Південної Кореї, - інформує видання.