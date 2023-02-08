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Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає з промовою «Про стан держави» перед Конгресом. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску Голосу Америки. Також в ефірі: включення кореспондентки Голосу Америки з Конгресу США, трансляція відповіді Республіканської партії на промову, обговорення з аналітиками.
Початок трансляції: 7 лютого о 20:30 за Вашингтоном / 8 лютого о 3:30 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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США готові продати Польщі HIMARS, ракети ATACMS та іншу військову техніку на 10 млрд доларів
Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі військової техніки і послуг на суму близько 10 мільярдів доларів. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін із посиланням на Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі оборони (DSCA).
Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS із боєприпасами до них, ракети ATACMS, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.
“Таке придбання повинне підтримати цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”, - йдеться у заяві Агентства.
За заявою Пентагону, Польща має намір використовувати придбане обладнання “для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз”.
Загалом Польща подала запит на придбання такого обладнання:
- 18 пускових установок M142 HIMARS;
- 468 комплектів модуля завантажувального пристрою HIMARS;
- 45 армійських тактичних ракетних систем M57 (ATACMS);
- 1514 капсул керованої ракетної системи залпового вогню GMLRS (M30A2, M31A2, XM403);
Також в угоду включено ракети, обладнання зв'язку, запасні та ремонтні частини, акумулятори, ноутбуки, публікації та технічні дані, навчання та оснащення персоналу, підтримка системної інтеграції, інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників, навчання, датчики, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.
За інформацією видання Bloomberg, нове обладнання є доповненням до пускових установок, закуплених Польщею у США у 2019 році, які наразі ще не були доставлені.
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