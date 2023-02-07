"Дивовижний прогрес" або "невдале лідерство": що республіканці і демократи очікують від звернення Байдена до Конгресу

В очікуванні виступу президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" перед Конгресом 7 лютого республіканці і демократи розійшлись в оцінках досягнень адміністрації Білого дому.

Еліза Стефаник, конгресвумен-республіканка заявила: "Сьогодні ввечері у своїй промові Джо Байден повинен відповісти за своє невдале лідерство".

"Чи то міграційна криза, яка продовжує вирувати на нашому південному кордоні, чи то стрімка інфляція та понад 30-ть трильйонів доларів державного боргу, чи повітряна куля з комуністичного Китаю, яка порушила суверенний повітряний простір Сполучених Штатів. Джо Байден спричинив кризу в Америці, - заявила Стефаник. - Тому американці чітко висловились в листопаді. Наші сім’ї більше не можуть дозволити собі невдалу крайньоліву демократичну політику Джо Байдена".

Натомість Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті підкреслив: "Я з нетерпінням чекаю почути від президента Байдена про дивовижний прогрес, якого ми досягли в поліпшенні життя американських сімей".

"Під керівництвом президента Байдена ми змогли зробити більше для американського народу, ніж будь-коли раніше. Усі законопроекти, які ми прийняли, зокрема: про зброю, про інфраструктуру, про вироблення чіпів та розвиток науки, а також гарантування рівних прав на шлюб - усе це ми зробили двопартійними зусиллями, - зауважив Шумер. - Люди запитують: а як ви будете все це робити цього року? Я завжди намагався робити все двопартійно. Досягнення результатів - це пріоритет у Сенаті, і для цього потрібна двопартійна підтримка. Авжеж, якщо ми не зможемо погодити щось двопартійним шляхом, ми спробуємо зробити це самостійно".

Шумер відповів також на закиди про китайську "кулю-шпигунку": "Це Китай відправив ту повітряну кулю для спостереження. Адміністрація Байдена діяла спокійно, виважено та ефективною. Вони слухали військових експертів та експертів з розвідки і вчинили правильно. Натомість деякі республіканці, ще до того, як зрозуміли що відбувається, почали критикувати президента".

Сам президент Джо Байдена напередодні виступу опублікував у Твіттері фото з минулорічної промови "Про стан справ у країні", що відбувалась після початку повномасштабної війни Росії в Україні, й написав: "Відтоді ми залишаємось пліч-о-пліч зі світом у нашій підтримці України, щоб вогонь свободи палав якомога яскравіше".

Нагадаємо, посолка України у США Оксана Маркарова стане однією з почесних гостей під час виступу Байдена перед Конгресом "на знак визнання постійної підтримки США з боку України майже через рік після того, як Росія почала свій неспровокований напад".