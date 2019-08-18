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Мирні протести в Гонконгу тривають на тлі стриманої реакції Заходу

  • Голос Америки
Протестувальники зібрались в парку королеви Вікторії, Гонконг 18 серпня 2019 року

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Десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію протесту в Гонконгу в неділю. Протести в Гонконгу тривають вже одинадцятий тиждень.

Спостерігачі відзначили мирний характер протесту. На початку тижня протестувальники проводили акції на території аеропорту, що примусило один з найбільших аеропортів Азії скасувати сотні рейсів. Інцидент, коли протестувальники напали на двох осіб в аеропорту, звинувативши їх у прихованій роботі на поліцію, змусив оглядачів сумніватись, чи залишаються протести мирними, однак недільна акція підтвердила мирний характер протестів, зазначає CNN.

протест у Гонконгу
протест у Гонконгу

Протестувальники побоюються, що влада Китаю придушить повстання військовим чином, принісши значні економічні збитки регіону та зашкодивши демократії.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав ситуацію в Гонконгу "складною", але утримався від прямої критики Китаю. Низка впливових американський законодавців виступили з заявами на підтримку протестувальників.

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Трамп назвав "складною" ситуацію в Гонконгу, але утримався від критики Китаю

В спільній заяві Канади та ЄС стосовно ситуації в Гонконгу, офіційні представники також утримались від осуду Китаю.

В заяві, виданій 17 серпня міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та верховним представником ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федерікою Моґеріні, зокрема, наголошується на міцних відносинах Канади, ЄС та Гонконгу на основі принципу "єдина країна, дві системи" і зазначається: "Критично важливо бути стриманим, відкинути насильство і вжити негайні кроки для деескалації ситуації".

Оглядач Майкл Боцюрків, який раніше проводив паралелі між протестами в Гонконгу та Революцією гідності в Україні, назвав заяву "беззубою".

Заява "беззуба і, як видається, ставиться до протестувальників Гонконгу як до таких самих поганих хлопців, що і поліція та уряд Гонконгу і репресивний режим Пекіна, який на межі проведення військової інтервенції... Протестувальники, які виборюють демократію в Гонконгу, можливо, поставляться до цього як до раптового удару в живіт від тих, хто, як очікувалось, виступає за них", - пише Боцюрків.

Протести почались в червні через спроби прийняття закону про примусову екстрадицію з території Гонконгу до Китаю. Законопроект було відкладено через протести. Протестувальники вимагають повністю відкликати законопроект і розслідувати інциденти свавілля поліції.

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