Мирні протести в Гонконгу тривають на тлі стриманої реакції Заходу

Десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію протесту в Гонконгу в неділю. Протести в Гонконгу тривають вже одинадцятий тиждень.

Спостерігачі відзначили мирний характер протесту. На початку тижня протестувальники проводили акції на території аеропорту, що примусило один з найбільших аеропортів Азії скасувати сотні рейсів. Інцидент, коли протестувальники напали на двох осіб в аеропорту, звинувативши їх у прихованій роботі на поліцію, змусив оглядачів сумніватись, чи залишаються протести мирними, однак недільна акція підтвердила мирний характер протестів, зазначає CNN.

Протестувальники побоюються, що влада Китаю придушить повстання військовим чином, принісши значні економічні збитки регіону та зашкодивши демократії.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав ситуацію в Гонконгу "складною", але утримався від прямої критики Китаю. Низка впливових американський законодавців виступили з заявами на підтримку протестувальників.

В спільній заяві Канади та ЄС стосовно ситуації в Гонконгу, офіційні представники також утримались від осуду Китаю.

В заяві, виданій 17 серпня міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та верховним представником ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федерікою Моґеріні, зокрема, наголошується на міцних відносинах Канади, ЄС та Гонконгу на основі принципу "єдина країна, дві системи" і зазначається: "Критично важливо бути стриманим, відкинути насильство і вжити негайні кроки для деескалації ситуації".

Оглядач Майкл Боцюрків, який раніше проводив паралелі між протестами в Гонконгу та Революцією гідності в Україні, назвав заяву "беззубою".

Заява "беззуба і, як видається, ставиться до протестувальників Гонконгу як до таких самих поганих хлопців, що і поліція та уряд Гонконгу і репресивний режим Пекіна, який на межі проведення військової інтервенції... Протестувальники, які виборюють демократію в Гонконгу, можливо, поставляться до цього як до раптового удару в живіт від тих, хто, як очікувалось, виступає за них", - пише Боцюрків.

Протести почались в червні через спроби прийняття закону про примусову екстрадицію з території Гонконгу до Китаю. Законопроект було відкладено через протести. Протестувальники вимагають повністю відкликати законопроект і розслідувати інциденти свавілля поліції.

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