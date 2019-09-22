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Гіганти бізнесу об'єднуються проти зміни клімату

Зміна клімату призводить до прискореного танення льодовиків

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Майже 90 великих компаній, взяли на себе зобов'язання зменшити викиди парникових газів, повідомили організатори саміту ООН з питань зміни клімату у неділю, пише Reuters.

87 компаній учасниць акції "We Mean Business" представляють різні галузі економіки, включаючи харчову промисловість, цемент та телекомунікації і мають загальну капіталізацію 2,3 трильйона доларів.

/**/ /**/ /**/ Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
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"Тепер потрібно, щоб більше компаній приєднались до руху і надіслали чіткий сигнал, що ринки змінюються", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Такі відомі компанії, як Nestle, L'Oreal, французький виробник будматеріалів Saint-Gobain домовились скоротити до нуля викиди парникових газів на 2050 рік.

/**/ /**/ /**/ "Планети Б не існує" написано на плакаті екоактивістів - студентів університету на Філіппінах. Акція 20 вересня 2019 року
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Зміна клімату, танення льодів, підняття рівня моря та екстремальні природні явища, відбувається швидше, ніж передбачалось раніше і науковці стверджують, що світ має за десять років скоротити на половину викиди парникових газів, щоб уникнути катастрофічного потепління, пише Reuters.

Дивыться також: Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео

Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео
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Вашингтон приєднався до всесвітнього протесту молоді проти кліматичних змін. Відео

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