Напруга між США та Іраном затьмарює інші питання порядку денного Генасамблеї ООН

Більше 100 очільників держав світу збираються у Нью-Йорку на щорічне засідання Генеральної Асамблеї ООН. Основною темою засідання, що розпочнеться в понеділок, є вирішення проблеми зміни клімату, однак зростання напруги між США та Іраном може затьмарити питання боротьби з глобальним потеплінням, пише Маргарет Бешір в статті для "Голосу Америки".

"Визнаймо, у нас не залишилось часу. Ми програємо боротьбу зі зміною клімату, - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пресі в середу. - Необхідність діяти не може бути очевиднішою і саме тому я скликаю саміт за клімат". Гутерріш закликав учасників представити конкретні плани дій. Хоча більша частина світу - 195 країн підписали Паризьку угоду, а 186 з них вже її ратифікували, Сполучені Штати, де викиди парникових газів є значними, за керівництва президента Трампа, оголосила про вихід з угоди.

В п'ятницю в різних країнах світу відбулись "марші за клімат" за участі молодих активістів.

Однак, ескалація напруги на Близькому Сході знову привернула увагу світу. 14 вересня відбувся напад на два найважливіші об'єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, що створює загрозу для світового ринку нафти.

Сполучені Штати вважають, що за нападами стоїть Іран. Напад зменшив очікування того, що президент США Дональд Трамп може зустрітись з президентом Ірану Гассаном Рухані на полях засідання Генасамблеї.

Трамп виявляв зацікавленість в такій зустрічі і нещодавня відставка Джона Болтона, який виступав проти зустрічі, з посади радника з національної безпеки, як видається, збільшив шанси на її проведення.

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