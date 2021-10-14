Білий дім оприлюднив спільну заяву країн-учасниць віртуального саміту із протидії хакерським атакам

Країни-учасниці зустрічі щодо протидії хакерським атакам з метою викупу оприлюднили спільну заяву у якій назвали такі атаки загрозою, що посилюється, глобальній безпеці і має серйозні економічні та безпекові наслідки. Текст заяви розміщено на сайті Білого дому. Середу країн-учасниць зустрічі і Україна.

"Як і у ситуації з іншими кіберзагрозами, загроза хакерських атак з метою викупу є складним, глобальним за своєю природою явищем і вимагає спільної відповіді. Здатність будь-якої окремої країни ефективно попередити, помітити, протидіяти та відповісти на загрози від вірусів-вимагачів будуть частково залежати від технічних можливостей, співпраці, та стійкості глобальних партнерів, приватного сектору, громадянського суспільства, та широкої громадськості", - йдеться у заяві.

Заява також окреслює заходи щодо зменшення загрози. Серед ни покращення стійкості мереж, протидія використанню фінансових механізмів для відмивання викупів, заходи правоохоронців проти кіберзлочинців, та ін.

Учасниками зустрічі стали Австралія, Бразилія, Болгарія, Канада, Чехія, Домініканська Республіка, Естонія, Європейський Союз, Франція, Німеччина, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Литва, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сінгапур, ПАР, Швеція, Швейцарія, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучене Королівство та США.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", дводенний віртуальний саміт пройшов у середу та четвер.

За інформацією NBC News, Кремль не було запрошено на подію, однак Вашингтон веде із Москвою прямі переговори щодо цього.

"Ми хочемо, щоб російський уряд діяв для протидії кримінальній діяльності від злочинців, що перебувають у Росії", - сказав посадовець Білого дому й підкреслив, що американська влада мала із російською "прямий і професійний діалог, в якому ми повідомили про ці очікування".

Влітку під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, Джо Байден заявив, що хакерські атаки з метою отримання викупу з боку росіян проти американської інфраструктури - неприйнятні (off-limits - ред.).

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