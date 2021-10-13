Білий дім проведе віртуальний саміт із протидії хакерським атакам за участю 30 країн, зокрема України, але без Росії

Адміністрація президента Джо Байдена планує провести дводенний віртуальний саміт у середу й четвер щодо протидії хакерським атакам з метою викупу. До участі у конференції через Zoom запрошено принаймні 30 держав. Учасники обговорять можливості міжнародної співпраці у цій галузі.

У переліку учасників: Австралія, Бразилія, Болгарія, Канада, Чехія, Домініканська Республіка, Естонія, Франція, Німеччина, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Литва, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сінгапур, ПАР, Швеція, Швейцарія, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та ЄС.

Серед країн-учасниць не буде Росії, повідомляє NBC News. Як повідомили у Білому домі, Кремль не запрошували, однак Вашингтон веде із Москвою прямі переговори щодо цього.

"Ми хочемо, щоб російський уряд діяв для протидії кримінальній діяльності від злочинців, що перебувають у Росії", - сказав посадовець Білого дому й підкреслив, що американська влада мала із російською "прямий і професійний діалог, в якому ми повідомили про ці очікування".

Влітку під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, Джо Байден заявив, що хакерські атаки з метою отримання викупу з боку росіян проти американської інфраструктури - неприйнятні (off-limits - ред.).

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, російські хакери, які стоять за успішним зламом мереж федеральних відомств США у 2020 році, проникли в американські і європейські урядові мережі. Раніше у ФБР заявили про відсутність ознак того, що Росія бореться із хакерами, які використовують програми-вимагачі.

А в новому звіті компанії Microsoft йдеться, що Росія стає все більш агресивною і результативною у проведенні кібератак проти США та інших країн.

Нагадаємо, у травні після кібернападу на оператора трубопроводу Colonial Pipeline, що постачає 45% пального для регіонів Східного узбережжя США, в деяких штатах відчувалась нестача пального.

У матеріалі використано матеріали: NBC News

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