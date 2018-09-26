Про що росіяни намагались домовитись з соратниками Трампа: Daily Beast

Спільні американсько-російські рейди проти терористів; співпраця американських урядовців з російським фондом, який перебував під санкціями. Це лише кілька ідей, які обговорювались на зустрічі між головою суверенного фонду добробуту Росії на зустрічі з Ериком Принсом, колишнім головою компанії Blackwater на Сейшелах лише за декілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа, згідно до нотаток, які потрапили до The Daily Beast.

Зустріч між Принсом, впливовим союзником Трампа та Кирилом Дмітрієвим, керівником фонду, що перебуває під санкціями, відбулась 11 січня 2017 року.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер розслідував проведення зустрічі в рамках дослідження можливого втручання Росії до виборів США.

Нотатки Дмітрієва, які отримало видання, проливають світло на обговорення. Невідомо чи Дмітрієв сам їх написав, чи лише переслав.

В нотатках йдеться про наступні чотири можливі сфери співпраці для покращення відносин США та Росії протягом наступних 12 місяців, зазначає видання. Згідно до нотаток, росіяни висували наступні пропозиції:

Пропозиція США та Росії проводити "військову координацію та спільні дії в Сирії проти ІДІЛ". Дмітрієв, зокрема, пропонував "створити спеціальну місію, щоб США та Росія усунули ключову особу ІДІЛ, звільнення регіону і наступним оголошенням про це".

Пропозиція "серйозних спільних дій США та Росії з активного вирішення питань загрози ядерного, біологічного та хімічного тероризму".

Пропозиція розробки "взаємовигідних економічних інвестицій, які підтримуватимуть виборці". В нотатках йдеться, що російські компанії "хотіли б інвестувати до Середнього Заходу США, створюючи справжні робоі місця в регіонах, які страждають". В документі також наводиться пропозиція про створення "спільного фонду між російським фондом з ОРІС", - корпорацією страхування закордонних інвестицій США

В нотатках пропонується встановити "чесне і відкрите спілкування" між США та Росія стосовно розбіжностей. Це, згідно до нотаток, включає і врегулювання ситуації в Україні "через Мінські домовленості і виконання Україною своїх зобов'язань".

Евелін Фаркас, посадовець Пентагону часів адміністрації Обами заявила, що пропозиції викладені в нотатках не є незвичними, а відображають повсякчасні пропозиції Москви.

"Це не нове, - наголосила вона. – Нове в тому, що вони використовують дивні чорні канали".

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