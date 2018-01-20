Річниця інавгурації Трампа позначилася призупиненням роботи федерального уряду та акціями протесту

Першу річницю інавгурації президента Дональда Трампа активістки руху за права жінок відзначили акціями протесту та масовими мітингами. Як і рік тому, «Марш жінок» пройшов в суботу в низці міст США, а також в Цюріху, Пекіні, Буенос-Айресі, Найробі, Римі та інших містах Європи, Австралії та Південно-Східної Азії.



Напередодні в соціальних мережах організатори рекламували хештег #WeekendofWomen, закликаючи жінок у всьому світі вийти на вулиці на підтримку своїх прав.



У столиці США - Вашингтоні, кілька тисяч демонстрантів зібралися біля меморіалу Лінкольна. В середині дня, після виступів активістів, політиків і зірок шоу-бізнесу, протестувальники рушили ходою до Білого дому.



Незважаючи на те, що опівночі з п'ятниці на суботу було оголошено про тимчасове припинення фінансування роботи федерального уряду, державні парки в Вашингтоні поки що відкриті.

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Акцію в столиці США організувало відділення руху «Марш жінок» в штаті Вірджинія. Напередодні активісти визнавали, що цього року мітинги навряд чи будуть такими ж масовими, як це було в січні 2017. В соціальних мережах про своє бажання брати участь у демонстраціях у Вашингтоні до ранку суботи заявило більше 10 000 людей.



За словами організаторів, головною метою акцій є «об'єднання учасників руху», і підготовка до виборів в Конгрес в 2018 році.



«Тема, яка об'єднує рух - коли ми голосуємо, ми перемагаємо, - йдеться на сайті руху. - Коли ми підтримуємо один одного, ми - переможці».

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