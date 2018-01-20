У США призупинено роботу федерального уряду

Сенату США не вдалося до півночі п’ятниці ухвалити законодавство про бюджет



Роботу федерального уряду США призупинено через те, що опівночі з п'ятниці на суботу 20 січня закінчився термін дії закону про фінансування його діяльності. Цю ситуацію американкці називають «шатдаун» (shutdown – ГА).



За п'ять годин до настання півночі в Сенаті було проведено голосування про схвалення бюджетного законопроекту, раніше схваленого Палатою представників. Однак прихильники схвалення бюджету не змогли набрати необхідної кількості голосів. Проти проголосувало більшість сенаторів-демократів, але деякі з них підтримали законопроект. У свою чергу, в числі противників законопроекту виявилися кілька республіканців.



За дві години до півночі - в Сенаті було проведено нове голосування: про припинення дебатів над проектом бюджету. Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл формально не припинив процедури голосування, яка, судячи з усього, не набрала необхідної кількості голосів, і покинув зал для переговорів з лідером демократів Чаком Шумером. Переговори тривали до півночі і після цього.



За настання півночі, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в своєму Twitter опублікувала заяву, в якій назвала подію закриття уряду «шатдауном Шумера»: «Демократи в Сенаті поставили політику понад нашою національною безпекою, сімей військових, уразливих дітей та здатності нашої країни служити всім американцям. (...) Це поведінка лузерів-обструкціоністи, а не законодавців».





Демократи звинувачують в «шатдауні» - республіканців.



Це перше в історії США закриття уряду, що відбулося в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу.

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