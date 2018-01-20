Трамп «подякував» демократам за подарунок з нагоди річниці його інавгурації

Федеральні відомства США призупинили роботу

Президент Трамп назвав призупинення роботи федерального уряду США «гарним» подарунком демократів на річницю його інавгурації.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Сьогодні рік мого президентства, і демократи захотіли зробити мені гарний подарунок. #DemocratShutdown», - написав президент Трамп.

З півночі американські федеральні відомства припинили роботу через те, що Сенату не вдалося до встановленого на той час терміну ухвалити законодавство про бюджет.

Так званий shutdown припав саме на першу річницю вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

За п'ять годин до півночі в Сенаті було проведено голосування про схвалення бюджетного законопроекту, раніше схваленого Палатою представників. Однак прихильники схвалення бюджету не змогли набрати необхідної кількості голосів. Проти проголосувало більшість сенаторів-демократів, але деякі з них підтримали законопроект. У свою чергу, в числі противників законопроекту виявилися кілька республіканців.

Той законопроект передбачав фінансування державних органів аж до 16 лютого.

Основною перешкодою ухвалення документа стала позиція демократів, які наполягали на включенні в текст законопроекту гарантій державного захисту для «мрійників» - понад 700 000 нелегальних іммігрантів, які були привезені в США ще дітьми.

У Сенаті обіцяють продовжувати роботу над досягненням домовленості, тим часом більшість федеральних працівників залишаються вдома – без роботи.

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