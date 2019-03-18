Канада продовжить термін присутності своїх військових в Україні до 2022 року

Канада продовжить свою військову навчальну місію на 200 осіб в Україні ще на три роки, щоб допомогти внутрішнім силам тримати свою позицію у тривалому напруженні з Росією, заявила Оттава в понеділок.

Канадські війська, які вперше прибули в Україну у вересні 2015 року, повинні були залишити територію країни в кінці цього місяця, але тепер залишаться до березня 2022 року.

"Поточна нестабільність в регіоні підкреслює важливість і актуальність військової місії Канади", - сказано в заяві канадського уряду.

Канадські військові навчання "безпосередньо допомагають українським силам оборони і безпеки підтримувати внутрішню безпеку і територіальну цілісність", - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд є голосним критиком незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

Канадські військові підготували понад 10 800 членів українських сил безпеки, говориться в повідомленні. Уряду Канади. Канадські війська є частиною більшої місії в Україні, до якої входять Сполучені Штати, Великобританія, Литва, Польща та Швеція.

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