Можливість призивати жінок до війська хочуть затвердити у США

Комітет із збройної служби Палати представників Конгресу США минулого тижня схвалив можливість призову на військову службу не лише для чоловіків, але і для жінок. Наразі для можливої мобілізації до війська у США мають реєструватись чоловіки від 18 до 24 років.

Для того, щоб набути ваги закону, відповідний законопроект мають затвердити обидві палати американського Конгресу та підписати президент. Оглядачі зауважують, що Комітет збройних послуг Сенату США також включив до законопроекту формулювання, що дозволяє всім американцям реєструватись для можливої мобілізації. Минулого року розширити межі призову рекомендувала і Національна комісія США з військової те державної служби.

Конгресвумен від Демократичної партії Кріссі Гулаган у своєму представленні законопроекту назвала неконституційним і дискримінаційним виключення жінок з призову.

"Більше 50% населення складають жінки і виключення їх з призовної служби не лише погано для жінок, але і шкодить нашій країні", - написала Гулаган у Twitter.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Уолц заявив, що в разі надзвичайної ситуації, потрібна буде допомога всіх. "Якщо є загальнодержавна надзвичайна ситуація, яка спонукає нас оголосити мобілізацію - як COVID на стероїдах, кібернапад ... то потрібні будуть всі: жінки, чоловіки, гомосексуальної, геретосексуальної орієнтації, чорні, коричневі - потрібні будуть всі, через погану ситуацію - то це правило щонайменше створить для цього рамки", - наводить Military Times слова Уолца.

Жінки у США можуть служити у збройних силах, включно з бойовими операціями.

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