Пташиний грип виявили на Вінничині та українсько-польському кордоні

В Україні зафіксували спалах надзвичайно патогенного вірусу пташиного грипу H5. Вірус виявили на фермі у Вінницькій області, - йдеться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Вірус пташиного грипу H5N8 часто розноситься під час міграції диких птахів

Це перший спалах пташиного грипу в Україні за останні три роки. На фермі, де всього налічувалось 98 тисяч одиниць птиці, через хворобу загинуло майже 4900 птахів. Решту поголів’я на цій фермі зарізали, - йдеться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Вірус пташиного грипу H5N8 часто розноситься під час міграції диких птахів. В останні кілька тижнів вірус поширився на території Східної Європи. Є повідомлення про зараження птиці на фермах Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Влада Польщі повідомляє, що на сході країни вірус H5N8 вбив 40 тисяч індиків та гусей на птахофермі, що знаходиться неподалік українського та білоруського кордонів.

У Німеччині виявили пташиний грип H5N8 у диких птахів, утім про поширення хвороби на фермерські угіддя не йдеться



У понеділок, 20 січня, у Німеччині виявили пташиний грип H5N8 у диких птахів, утім про поширення хвороби на фермерські угіддя не йдеться.

Щоб убезпечити птицю від зараження пташиним грипом ветеринари рекомендують, за можливості, тримати птицю у закритих приміщеннях, мінімізувати контакт домашніх птахів із дикими, дезінфікувати курятники.

Експерти уточнюють, що субтип вірусу пташиного грипу H5N8 не переноситься на людей.

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