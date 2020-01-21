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Україна

Пташиний грип виявили на Вінничині та українсько-польському кордоні

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В Україні зафіксували спалах надзвичайно патогенного вірусу пташиного грипу H5. Вірус виявили на фермі у Вінницькій області, - йдеться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Вірус пташиного грипу H5N8 часто розноситься під час міграції диких птахів

Це перший спалах пташиного грипу в Україні за останні три роки. На фермі, де всього налічувалось 98 тисяч одиниць птиці, через хворобу загинуло майже 4900 птахів. Решту поголів’я на цій фермі зарізали, - йдеться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Вірус пташиного грипу H5N8 часто розноситься під час міграції диких птахів. В останні кілька тижнів вірус поширився на території Східної Європи. Є повідомлення про зараження птиці на фермах Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Влада Польщі повідомляє, що на сході країни вірус H5N8 вбив 40 тисяч індиків та гусей на птахофермі, що знаходиться неподалік українського та білоруського кордонів.

У Німеччині виявили пташиний грип H5N8 у диких птахів, утім про поширення хвороби на фермерські угіддя не йдеться


У понеділок, 20 січня, у Німеччині виявили пташиний грип H5N8 у диких птахів, утім про поширення хвороби на фермерські угіддя не йдеться.

Щоб убезпечити птицю від зараження пташиним грипом ветеринари рекомендують, за можливості, тримати птицю у закритих приміщеннях, мінімізувати контакт домашніх птахів із дикими, дезінфікувати курятники.

Експерти уточнюють, що субтип вірусу пташиного грипу H5N8 не переноситься на людей.

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Хто має заплатити компенсацію для родин загиблих українців, коли і в якому розмірі? Відео

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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