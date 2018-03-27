"Путін – агент КДБ під прикриттям дипломата" – конгресмен закликає посилити санкції щодо РФ

"Адміністрація (Трампа) вже надає летальну зброю Україні, розмістила війська в Східній Європі та запровадила санкції проти російських олігархів, тепер вони мають розглянути жорсткі санкції проти російського бізнесу та банків і решти олігархів", - переконаний конгресмен-республіканець Пітер Кінґ.

Він виступив з підтримкою рішення адміністрації Трампа вислати 60 російських дипломатів зі США, а також закрити консульство РФ в Сіетлі.

"Це – важливий крок, однак треба робити більше, - наголосив конгресмен у своїй заяві у Facebook. - Отруєння політичного опонента в Англії та втручання до наших виборів є ганебним порушенням міжнародних норм і має отримати сувору відсіч".

Він також закликав адміністрацію Трампа діяти з позиції сили.

"Путін завжди залишиться агентом КДБ під прикриттям дипломата. Ми маємо діяти стосовно нього з позиції сили. Боже, благослови Америку!", - наголосив конгресмен.

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