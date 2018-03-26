Державний департамент США оприлюднив заяву в справі видворення російських дипломатів

Четвертого березня Росія застосувала військового зразка нервово-паралітичну речовину проти британського громадянина та його дочки. Ця атака проти нашого союзника – Великої Британії – загрожувала також великій кількості невинних людей і спричинила поранення трьох осіб, включно з поліцейським, читаємо в заяві Державного департаменту США.

У відповідь на це обурливе порушення Конвенції про хімічну зброю та міжнародні закони, Сполучені Штати видворять 48 російських службовців, які працюють у російських місіях у США. Росія також буде змушена закрити Генеральне консульство в Сіеті до 2 ківтня. Сполучені Штати таким чином демонструють непорушну солідарність із Сполученим Королівством і вдаються до серйозних заходів проти Росії за порушення нею міжнародних норм.

Крім цього, в говориться заяві, США розпочали процес видворення 12 агентів розвідки з російської місії при ООН, які зловживали своїми правами перебування у США.

Сполучені Штати закликають Росію взяти на себе відповідальність за свої дії і продемонструвати світу, що вони можуть дотримуватися міжнародних зобов’язань і відповідальностей як член Ради Безпеки ООН для підтримки міжнародного миру і безпеки.