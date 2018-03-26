Багато європейських країн також видворюють від себе російських дипломатів

Кілька країн Європейського Союзу приєдналися в понеділок до Сполучених Штатів і повідомили, що вирішили видворити десятки російських дипломатів у відповідь на атаку з використанням нервово-паралітичної речовини проти колишнього російського агента у Великобританії, яка у відповідальності за це звинувачує Кремль.

Це координоване і безпрецедентне рішення з часу «холодної війни». Кремль уже попередив, що вдасться до подібного відплатного кроку.

Після Сполучених Штатів, Нідерланди видворюють двох російських дипломатів, Естонія – двох військових аташе, а Чехія повідомила про видворення трьох службовців посольства.

Литва видворює трьох російських дипломатів і окремо 44 російським службовцям заборонила в’їзд до країни, а Латвія видворює одного дипломата.

Міністр закордонних справ Польщі заявив про видворення чотирьох дипломатів. Те саме зробила Франція.

Також Україна вирішала видворити зі своєї території 13 російських дипломатів.

Країни Балтії і Польща доручили російським послам прибути на зустріч з представниками країн перебування.

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