Путін захищає Трампа і каже, що у розмові із Зеленським компромату нема

Президент Росії Володимир Путін виступив на захист позицій президента США Дональда Трампа на тлі жорстких політичних баталій в Америці.

У Конгресі США відбуваються процедури дізнання з розглядом звинувачень, що Трамп тиснув на Україну, щоб здобути компрометуючу інформацію про Джозефа Байдена, потенційного суперника Трампа на президентських виборах .

З того, що ми знаємо я взагалі не бачу нічого компрометуючого.

Дональд Трамп обурено відкидає звинувачення і називає дії опонентів, представників Демократичної партії у Конгресі, намаганням підірвати його шанси на переобрання 2020 року.

“У США використовуються будь-які приводи для нападу на президента Трампа. Тепер це Україна і пов’язані з нею розборки у плані відносин з Україною та з президентом Зеленським”, - сказав російський керівник на конференції у Москві 2 жовтня.

Путін висловив думку, що в оприлюдненому викладі розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, де американський керівник неодноразово просить українського колегу розслідувати справи Джозефа та його сина, не міститься доказів тиску.

“З того, що ми знаємо я взагалі не бачу нічого компрометуючого. Президент Трамп звернувся до колеги… з проханням розслідувати можливі корупційні оборудки колишніх працівників адміністрації… Що тут такого?”, - риторично запитав Путін.

Російський керівник також припустив можливість оприлюднення його розмов з президентом Дональдом Трампом, заявивши, що досвід привчив його до такої імовірності.

На наполегливі запитання американського журналіста, який вів дискусію на московському формі, щодо звинувачень про російське втручання в американські вибори Путін в один з моментів вирішив пожартувати.

“Я вам скажу таємницю - так, ми обов’язково це будемо робити (втручатися у вибори 2020 року), щоб усіх вас там розвеселити раз і назавжди”, - прошепотів російський керівник, прикривши мікрофон рукою.

Він вчергове відкинув висновки американських розвідувальних служб, що Росія чинила цілеспрямовані зусилля, намагаючись впливати на американську президентську виборчу кампанію 2016 року.

Дивіться також: Американський волонтер очищує вулиці українських міст від реклами наркотиків ​