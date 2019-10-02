Трамп назвав розслідування в рамках імпічменту "путчем", а демократи звинуватили Помпео у конфлікті інтересів

Президент США Дональд Трамп назвав розслідування проти нього в рамках процедури імпічменту "путчем" а голови декількох комітетів Палати представників США звинувачують Держсекретаря США Майка Помпео у перешкоджанні їх зусиллям зі збору документів та опитування свідків, пише Голос Америки.

"Дізнаючись більше кожного дня, я доходжу висновку, що те, що відбувається не є імпічментом, це - путч, спрямований на те, щоб позбавити народ сили, можливості голосувати, свобод, другої поправки, релігії, війська та стіни на кордоні а також Богом даних прав громадян Сполучених Штатів Америки!" – написав Трамп у Twitter.

За результатами розслідувань в комітетах Палати представників, демократи планують прийняти рішення про те, чи висувати проти Трампа звинувачення, які, в разі доведення, дозволяють усунути від влади посадовців за "зраду, хабарництво, або інші тяжкі злочини та правопорушення".

Очікується, що Генеральний інспектор Державного департаменту США у середу зустрінеться зі співробітниками низки комітетів Палати представників США та Сенату, включаючи комітети з бюджетних асигнувань, нагляду, міжнародних відносин та розвідки, щоб надати інформацію стосовно запитів поданих Конгресом про телефонну розмову між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року.

В середу Комітети Палати представників США планували заслухати свідчення колишнього посла США до України Мері Йованович, однак, свідчення було перенесено на наступний тиждень. Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер має виступити перед комітетами Конгресу в четвер.

Трамп заперечує будь-які порушення у розмові з Зеленським. У скарзі, поданій представником розвідки США в рамках програми захисту викривачів корупції, йдеться про те, що Трамп просив розслідувати діяльність колишнього віце-президента США та свого політичного опонента Джозефа Байдена.

Держсекретар США Майк Помпео надіслав листа до голови Комітету Палати представників із закордонних справ. В листі Помпео назвав запити комітету стосовно свідчень теперішніх та колишній посадовців Держдепу "спробою залякування, цькування та невідповідного ставлення" до посадовців.

У відповідь Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Елліот Енгель а також голова комітету з нагляду Еллайджа Камміньз та Голова конгресового комітету з розвідки Адам Шифф вказали, що Помпео був присутнім під час телефонної розмови Трампа та Зеленського, що свідчить про "очевидний конфлікт інтересів" Помпео і означає, що він сам "став свідком в розслідуваннях у справі імпічменту" і "не повинен приймати жодних рішень стосовно свідчень, або надання документів на захист себе, або президента".

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