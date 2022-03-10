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У Білому домі повязали поширення електромобілів з позбавленням Путіна можливості використовувати енергію як зброю
Із поширенням електромобілів, зростання вартості пального перестане бути проблемою, автократи подібні Путіну не матимуть можливості використовувати викопне паливо як зброю проти інших країн. Про це у четвер заявили у Білому домі через соціальну мережу Twitter.
У низці повідомлень оприлюднених у четвер, Білий дім вказав, що з того часу, як Путін почав накопичення військ поблизу кордонів України минулого року, збільшилась вартість пального на автозаправках.
"Війна Путіна не буде безболісною для американців, але ми робимо все можливе, щоб обмежити вплив на родини", - заявили у Білому домі.
Повідомлення Білого дому вказують на збільшення США видобутку нафти та газу, але також відзначають, що "якщо ми будемо надалі покладатись на викопне пальне, наша економічна та національна безпека буде лишатись вразливою до забаганок тих, хто контролює постачання нафти у світі".
В адміністрації США звернули увагу на зусилля президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо розвитку екологічних джерел енергії, які не вимагають "викопного палива, яке купують та продають на глобальних ринках".
"Коли ми матимемо електричні автомобілі, які живляться чистою енергією, нам ніколи знову не доведеться турбуватись про ціни на пальне. А автократи такі як Путін не будуть здатні використовувати викопне пальне як зброю проти інших держав", - відзначили у Білому домі.
Між тим у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".
"Байден оприлюднив заяву в якій намагаєтья змалювати інфляцію, як "зростання цін через Путіна". А як щодо минулого року, - твітує оглядач консервативних американських ЗМІ The Washington Examiner, Fox News Браян Йорк, вказуючи на данні щодо зростання інляції минулого року.
"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент США Джо Байден оголосив заборону на імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. Також Палата представників США проголосувала за заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів.
Як заявила Російській службі "Голосу Америки", експерткиня American Enterprise Institute Елізабет Броу, аналітики не могли собі уявити, що США підуть на заборону імпорту енергоносіїв із Росії.
"Для США сказати, що нам більше не потрібна ваша нафта – радикальний крок, який не тільки завдасть шкоди Росії, але й створить проблеми для США та для американських споживачів, проте він напевно вплине на Росію", - заявила Броу.
Експерти відзначають, що компенсувати брак російської нафти США буде непросто.
"Як ми всі знаємо, американці залежать від своїх автомобілів і будуть обурені, якщо ціни різко зростуть", - заявила Броу.
У статті використано матеріали "Російської служби" Голосу Америки, New York Post.
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"Ігри закінчились". Як спільнота геймерів та розробників об'єдналась для допомоги Україні
До підтримки Україні і санкцій проти Росії та Білорусі приєднується все більше світових брендів та міжнародних компаній у найрізноманітніших галузях. Бойкотують російський ринок і розробники комп’ютерних ігор та кіберспорт, а геймери активно збирають кошти на благодійність. Українська та міжнародна спільнота також об’єднались, аби допомогти ІТ-спеціалістам із евакуацією і працевлаштуванням.
"Росіян ніхто не пригноблює в Україні. У зворотньому переконує лише ваша пропаганда. [...] Розкажіть своїм рідним, близьким і друзям про те, що насправді відбувається в Україні. [...] Не мовчи!". Із таким закликом звернулись зірки світового кіберспорту - українська організація NAVI, до якої також входять й росіяни. Вони оголосили про розірвання зв’язків із російськими холдингом, до якого входила команда.
"Ігри закінчились. Кіберспорт іде з Росії", - повідомив днями міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Низка світових компаній-розробників наклали обмеження через російську війну в Україні і призупинили продаж своїх ігор у Росії та Білорусі. А організатори змагань із кіберспорту усувають від участі російських геймерів.
"Російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році, - написав Федоров у Telegram. - 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК. Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх".
Значною подією у геймерському світі стало те, що задля підтримки України американський програміст Джон Ромеро вперше за 28 років випустив новий рівень культової гри 90-х Doom. Рівень називається «Одне людство» і коштує 5 євро, а всі кошти ідуть українцям через фонди Червоного Хреста та ООН.
Тим часом, ігри-симулятори водіння фури додали для гравців можливість за плату розфарбувати свою вантажівку в кольори українського стягу, а всі прибутки з цього – відправити на допомогу Україні.
Самі геймери також проводять благодійні стріми й збирають кошти для України.
"Популярна програма для стрімів додала навіть кнопку, де можна провести стрім саме на підтримку Україну. Тобто вони спростили, як це можна зробити, - розповідає стрімерка Марічка. - І на Humble Bundle (інтернет-сервіс із продажу комп'ютерних ігор - ред.) є тепер набір ігор на підтримку України. Кошти від їх продажу будуть спрямовані на підтримку України. І дуже приємно бачити багатьох друзів зі світової геймдев-тусовки".
Низка міжнародних та українських «геймдев» компаній також зробили прямі пожертви до фондів гуманітарної підтримки, інші – збирають допомогу для армії. Олександр Потапенко з компанії TinyBuild розповів, що завдяки зусиллям волонтерів із Литви й Латвії до Рівного вдалось відправити вантажівку медикаментів.
"Станом на зараз час ми зібрали і закупили ліків на приблизно 12 тисяч євро. Наступний етап – це залучення «геймдев»-спільноти для збору коштів, - каже Потапенко. - Ми плануємо закупляти індивідуальні аптечки першої допомоги. Це один із найважливіших елементів екіпірування бійця. Ми хочемо знову побачити наших рідних і близьких. Наша мета – це зберегти якнайбільшу кількість життів захисників".
Чимало компаній, що мають офіси в українських містах, допомагають евакуюватись своїм працівникам та їхнім сім’ям. Серед них - Room 8 Group, що організовує для них безпечні місця для проживання у на Закарпатті та за кордоном. А родинам тих, хто мобілізовані чи вступили до ЗСУ чи тероборони, надають по тисячу доларів додатково, розповіла керівниця компанії Анна Козлова.
"Ми бачимо, як наші люди працюють в різних умовах, навіть тих, де я не знаю, як це робити, щоб компанія могла забезпечувати тих, хто зараз не може працювати, - каже керівниця компанії. Тому компанія вирішила, що весь прибуток, який ми заробимо за 2022 рік, ми направимо на відбудову України".
При цьому Козлова відзначає значну єдність у світовій спільноті: "Ми кооперуємось із багатьма компаніями не тільки гейм-спільнотою, але й з ІТ, разом намагаємось допомогти з евакуацією. Хтось з найшов автобуси, хтось знайшов, де жити. Ком’юніті дуже відкрите, допомагаємо один одному. Всі намагаються допомагати ЗСУ".
Водночас, низка закордонних компаній оголосили, що готові наймати українських розробників ігор, яких до війни в Україні було близько 30 тисяч. Про це розповідає експертка із рекрутингу у галузі Тетяна Локтіонова, засновниця рекрутингової компанії Values Value, яка координує їхнє працевлаштування.
"Чимало компаній готові працевлаштовувати віддалено, навіть якщо вони розуміють, що це ризиковано, бо хлопці можуть бути у небезпеці чи можуть бути мобілізовані у ЗСУ, - каже Локтіонова. - Вони готові забирати людей з кордону. Дуже багато пропозицій із розміщення. І коли ми даємо їм заповнювати анкету, то ми їм кажемо: допомога вам – це допомога вашим родинам. Бо багато у моєму оточенні чоловіків вивезли до кордонів свої родини – і повернулись, і вони хочуть мати можливість годувати ці родини".
Рекрутерка додає, що паралельно має багато гуманітарних і логістичних проектів. "Знаєте, коли займаєшся рекрутингом, бізнесом, то ти звикаєш будувати зв’язки і допомагаєш людям знаходити одне одного. Тому багато допомагаю десь щось розмитнити, привезти якийсь вантаж, організувати гуманітарний коридор із Польщі, досягти тому, щоб збільшити пропускну можливість. І вся наша родина допомагає, навіть мій син-підліток – воює за комп’ютером", - каже вона.
Однак не всім українським компаніям, що розробляють комп'ютерні ігри, вдалось продовжити роботу. Зокрема, київська компанія GSC Game World, відома у світі завдяки іграм «Козаки» та S.T.A.L.K.E.R. розповіла у відео із залаштунків роботи над S.T.A.L.K.E.R. 2, що зупиняє розробку, щоб зосередитись на безпеці своїх працівників.
"Попереднього тижня ми монтували відео про нашу студію захоплення руху, - йдеться у відеозверненні GSC Game World. - Попередній тиждень був давним-давно. 24 лютого Росія проголосила війну Україні, спрямувала на нашу Батьківщину рокети, танки і солдатів. Наша країна знову мусить боротись за існування. Схоже, це ціна нашої свободи. Це відео – відповідь на запитання: «Як ви, хлопці?» … Розробку ігор було відсунуто у бік, але ми однозначно переможемо – після перемоги. Слава Україні!"
Байден та Ердоган обговорили ситуацію в Україні
Президент США Джо Байден та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ході телефонної розмови у четвер підтвердили підтримку України а також наголосили на необхідності негайно припинити російську агресію а також привітали координовану міжнародну відповідь на кризу. Про це йдеться в повідомленні Білого дому за результатами розмови.
Як повідомляється, Байден підтримав зусилля Туреччини з досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту і спілкування Ердогана з лідерами в регіоні.
Служба Ердогана повідомила, що в ході розмови, президент Туреччини заявив про те, що час усунути "несправедливі" санкції проти оборонної галузі Туреччини а також висловив сподівання на схвалення з боку США закупівлі 40 літаків F-16.
В грудні 2020 року Сполучені Штати запровадили санкції проти державної установи Туреччини Presidency of Defense Industries, її президента та трьох співробітників у відповідь на купівлю Анкарою російської системи протиповітряної оборони S-400.
Туреччина є членом НАТО неодноразово виступала проти російської агресії щодо України. Також Туреччина постачає дрони Україні. Однак країна не приєдналась до міжнародних санкцій щодо Росії.
10 березня в турецькій Анталії відбулись перемовини українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перемовини не принесли відчутних результатів, вказують оглядачі. Кулеба зауважив, що прогресу з припинення вогню досягнути не вдалось. Лавров заявив, що не здивований заявою Кулеби про те, що про припиинення вогню не вдалось домовитись. "Тут ніхто не збирався домовлятись про припинення вогню", - зазначив Лавров. Він висловився за перемовини в Білорусі
В статті використаро матеріали АР, Лента
Через санкції російські олігархи переводять статки з Лондона і Швейцарії до Дубаю - медіа
Заможні росіяни намагаються перевести свої активи із Європи до Дубаю, щоб захистити їх від посилення західних санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні фінансові та юридичні джерела.
Дубай - один із провідних світових фінансових і бізнес-центрів, а Об’єднані Арабські Емірати відмовились слідом за країнами Заходу запроваджувати санкції проти Москви за її агресію проти України. Зокрема, ОАЕ утрималися під час голосування Ради Безпеки ООН, яке засудило війну Кремля в Україні.
Інше фінансове джерело повідомило інформагенції, що росіяни, зіткнувшись із рекордним занепадом економіки вдома, також хочуть вкладати свої гроші в ОАЕ, зокрема, нерухомість. ОАЕ і до цього були популярним туристичним напрямком серед відпочивальників в РФ.
Ще у 2018 році ОАЕ запровадили "золоту" візову програму, яка надає 10-річний дозвіл на проживання для інвесторів. Однак тепер через репутаційні ризики деякі великі банки ОАЕ дотримуються обережного підходу у роботі із російським капіталом. Раніше місцеві банки були покарані за недотримання санкцій проти Ірану та Судану.
Найчастіше російські олігархи намагаються перевести кошти з рахунків у Швейцарії або Лондоні, які запровадили низку обмежень. Зокрема, Об'єднане Королівство скасувало так звані "золоті візи" для заможних інвесторів, які пов'язують із ймовірним притоком незаконних грошей із Росії.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який займатиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема, підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать мільйонерам і мільярдерам з Росії.
Тим часом, Євросоюз уже почав арештовувати яхти російських багатіїв, а у середу 9 березня ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також Брюссель вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.
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