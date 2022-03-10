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Палата представників США підтримала заборону на імпорт російської нафти
Палата представників США проголосувала за заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів. Законопроект також вказує на важливість перегляду ролі Росії в Світовій організації торгівлі та активізації застосування Закону Магнітського для покарання порушень прав людини з боку Росії. Попередня версія законопроекту також містила обмеження на торгівлю США з Росією та Білоруссю, але ці положення було усунуто з остаточної версії.
Законопроект набрав 414 голосів в Конгресі, 17 конгресменів проголосували "проти", з них двоє демократів і 15 республіканців. Керівництво як республіканців, так і демократів в Конгресі, підтримали заборону.
Конгресмен Стів Коен, який проголосував "за" законопроект, заявив після голосування: "Ми мусимо знайти шлях, щоб зупинити цю війну і тиранію Путіна".
"Хоча російська нафта забезпечує лише незначний відсоток американського енергоспоживання, можливе зростання цін на бензин, але як американці ми приймаємо ці витрати утримання міжнародного світового порядку заснованого на верховенстві права і як ціну за захист суверенітету та вільної і незалежної України".
Конгресменка Ільхан Омар, яка проголосувала проти заборони, пояснила свою позицію в інтерв'ю Newsweek: "варто подумати, що буде через рік, через два, через три. Зрештою це не закінчиться добре для російського народу, як і для європейців".
Конгресмен Мет Гейц зауважив, що голосував проти заборони, бо, як він вважає, США замінять російську нафту нафтою з Венесуели, або Ірану, але обмеження вдарить по американцям. "Моє співчуття до українців не змусить мене зашкодити власному народові", - написав Гейц.
Для того, щоб набути сили закону, законопроект має схвалити Сенат і підписати президент США.
Раніше заборону на імпорт нафти, газу та вугілля з Росії оголосив президент США Джо Байден.
В статті використано матеріали Newsweek, Reuters.
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Через санкції російські олігархи переводять статки з Лондона і Швейцарії до Дубаю - медіа
Заможні росіяни намагаються перевести свої активи із Європи до Дубаю, щоб захистити їх від посилення західних санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні фінансові та юридичні джерела.
Дубай - один із провідних світових фінансових і бізнес-центрів, а Об’єднані Арабські Емірати відмовились слідом за країнами Заходу запроваджувати санкції проти Москви за її агресію проти України. Зокрема, ОАЕ утрималися під час голосування Ради Безпеки ООН, яке засудило війну Кремля в Україні.
Інше фінансове джерело повідомило інформагенції, що росіяни, зіткнувшись із рекордним занепадом економіки вдома, також хочуть вкладати свої гроші в ОАЕ, зокрема, нерухомість. ОАЕ і до цього були популярним туристичним напрямком серед відпочивальників в РФ.
Ще у 2018 році ОАЕ запровадили "золоту" візову програму, яка надає 10-річний дозвіл на проживання для інвесторів. Однак тепер через репутаційні ризики деякі великі банки ОАЕ дотримуються обережного підходу у роботі із російським капіталом. Раніше місцеві банки були покарані за недотримання санкцій проти Ірану та Судану.
Найчастіше російські олігархи намагаються перевести кошти з рахунків у Швейцарії або Лондоні, які запровадили низку обмежень. Зокрема, Об'єднане Королівство скасувало так звані "золоті візи" для заможних інвесторів, які пов'язують із ймовірним притоком незаконних грошей із Росії.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який займатиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема, підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать мільйонерам і мільярдерам з Росії.
Тим часом, Євросоюз уже почав арештовувати яхти російських багатіїв, а у середу 9 березня ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також Брюссель вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.
Через війну в Україні та заборону на імпорт російської нафти інфляція у США та ЄС зростає рекордними темпами
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
The Hill пише, що раніше до подорожчання призвели перебої у мережі поставок і нестача робочої сили, і це знову "вдарило по гаманцю американців попри загалом сильне відродження після пандемії COVID-19". Це, як зазначає видання, становить проблему для президента Джо Байдена та демократів напередодні проміжних виборів у листопаді 2022 - навіть попри стабільний вихід економіки з пандемії та зростання зайнятості і споживацької активності.
Тепер, як зазначає Reuters, через російську війну в Україні споживчі ціни й далі, ймовірно, зростатимуть, зокрема, через подорожчання палива.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у відповідь на російський наступ на Україну 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США. Байден зазначив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів, але оголосив про випуск "60 мільярдів барелів нафти з наших спільних нафтових запасів", половина з них - із запасів США.
Деякі експерти заявили, що загроза ембарго та санкцій, а також зростання небезпеки для вантажів у Чорному морі і репутаційні ризики від співпраці з Росією, фактично зробили російську нафту "токсичним" товаром.
Окрім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. За даними Європейського центробанку, інфляція у єврозоні досягла 5,8%. Зокрема, через стрибок цін на заправках існують побоювання, що з-під контролю вийдуть ціни на пальне. Зокрема, у Німеччині із 1 березня за 6 днів ціни на бензин підскочили на 28%.
Водночас, економісти відзначають, що дотепер подорожчання їжі було не настільки значущим. Проте враховуючи, що Україна - провідний експортер зернових, а Росія - добрив, це може змінитись.
Тож, пише Bloomberg, оглядачі висловлюють побоювання про наближення "стагфляції" - комбінації інфляції та стагнації, тобто економічного уповільнння, що спостерігалось у 1970-х через монетарну та фіскальну політику й ембарго на продаж нафти країнам Заходу з боку ОПЕК.
У статті використано матеріали Reuters, The Hill, Bloomberg
Абрамович, Дерипаска - серед олігархів у санкційному списку Великої Британії
Велика Британія запровадила санкції проти семи впливових російських олігархів, включаючи власника британського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, промисловця Олега Дерипаски, керівника "Роснєфті" Ігоря Сечина а також керівника "Газпрому" Олексія Міллера.
Санкції включають замороження активів цих осіб в юрисдикції Великої Британії, заборону на подорожі до країни, заборону для осіб Великої Британії проводити з ними угоди.
"Маючи тісний зв'язок з Путинім, вони - співучасники його агресії", - заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про підсанкційних олігархів.
"На їхніх руках кров українських людей", - додала вона.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ці санкції "ще одним кроком із незмінної підтримки українського народу з боку Великої Британії. Ми будемо невпинно переслідувати тах, хто сприяє вбивствам цивільних людей, руйнуванням лікарень та незаконній окупації суверенних союзників".
В середу ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також ЄС вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.
Загалом обмежувальні заходи ЄС поширюються на 862 осіб і 53 організації.
"Ми далі затягуємо сітку санкцій у відповідь на російську військову агресію проти України", - заявила президента Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше цього місяця Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
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