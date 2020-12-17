Путін визнав стеження за Навальним, але знову заперечив отруєння

Російський президент Володимир Путін був змушений визнати, що агенти російської служби безпеки ФСБ таємно їздили за опозиційним діячем Олексієм Навальним, після того як журналістське розслідування назвало деяких тих агентів і навіть знайшло фотографії з їхніми обличчями.

Але при цьому Путін на прес-конференції у Москві намагався напівжартома заперечити, що спецслужби причетні до отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною.

Якби вони справді хотіли, то, напевне, довели б справу до кінця.

«Розвідувальні служби, звичайно ж, повинні наглядати за ним. Але це не означає, що його треба отруювати. Кому він потрібен? Якби вони справді хотіли, то, напевне, довели б справу до кінця», - сказав, сміючись, російський президент.

Путін також наполягав, що дані про російських агентів, які на початку тижня оприлюднили журналісти - розслідувачі, насправді походять від американської розвідки.

Розслідування спільно проводили журнал Der Spiegel, інтернетні видання Bellingcat, The Insider(ru), за участі американського телеканалу CNN.

Журналісти дійшли висновку, що агенти ФСБ стежили за Олексієм Навальним принаймні з 2017 року, і що ті особи пов’язані з підрозділами, які очевидно мають доступ до отруйних речовин, розроблених у межах того, що виглядає як програма хімічної та біологічної зброї.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель раніше заявила, що в її уряду немає сумнівів у тому, що Навальний, якого лікували у берлінській лікарні, був отруєний нервово-паралітичною речовиною збройного зразка класу «Новічок».

Москва відкинула звинувачення, хоча результати німецьких аналізів підтвердили також лабораторії в інших країнах і фахівці Міжнародної організації заборони хімічної зброї.

Європейський Союз запровадив з цього приводу окремі санкції проти російських представників.

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