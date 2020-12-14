Журналістське розслідування вказує на російських «агентів», які могли отруїти Навального

Міжнародне журналістське розслідування журналу Der Spiegel, інтернетних видань Bellingcat, The Insider(ru), а також за участі американського телеканалу CNN стверджує про виявлення групи агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), які могли бути причетні до замаху на російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Олексій Навальний знепритомнів під час перельоту з сибірського міста Томська до Москви 20 серпня 2020 року, і літак зробив вимушену посадку в Омську, щоб відправити Навального до лікарні, де він залишався важкому стані.

Російські лікарі казали, що не могли пояснити стану Навального.

Двома днями згодом після вимог рідних та соратників Навального і закликів на міжнародному рівні його у стані коми евакуювали до лікарні у Берліні, де лікарі виявили сліди отруєння нервово-паралітичною отрутою.

Німецькі фахівці та лабораторії в інших європейських країнах підтвердили, що застосована отрута належить до класу нервово-паралітичних речовин «Новічок», які розробляли ще у часи Радянського Союзу в межах програм хімічної зброї.

Росія ставить під сумнів факт отруєння Навального і відкидає звинувачення західних урядів про існування російських програм хімічної зброї, які офіційно були закриті, а речовини мали бути знищені відповідно до міжнародних угод.

Британський уряд також звинуватив Росію у застосуванні різновиду отрути «Новічок» при спробі вбивства 2018 року колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у місті Солсбері, коли впливу отрути зазнала також донька росіянина та кілька інших людей і одна місцева жінка загинула.

Москва відкинула заклики до відкритого розслідування факту отруєння Олексія Навального.

Журналістське розслідування дійшло висновку, що, починаючи принаймні з 2017 року, агенти ФСБ неодноразово таємно їздили услід за Олексієм Навальним.

Bellingcat, Der Spiegel, The Insider і CNN повідомляють, що журналісти - розслідувачі використовували дані про телефонні дзвінки, звіти авіаліній зі списками пасажирів тощо.

Розслідування доходить висновку, що йдеться про службовців таємного російського підрозділу, який «спеціалізується на роботі з отруйними речовинами», і журналісти подають фотографії та імена (ймовірно вигадані) кількох із них.

«Ті члени підрозділу були на зв’язку під час поїздки і раптово активізовували комунікації одразу перед отруєнням, а також упродовж нічних годин (за Московським часом), коли Навальний вирушив з готелю до аеропорту в Томську», - пише Bellingcat.

CNN повідомляє, що сам Навальний, коли йому показали фотографії підозрюваних агентів, сказав, що не знає і не пам’ятає тих людей.

Розслідувачі вважають, що вони виявили нові докази існування програми хімічної зброї в Росії, хоча Москва наполягає на дотриманні міжнародних договорів про заборону застосування, розробки і зберігання такої зброї масового знищення.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель раніше цього року заявила, що аналізи німецьких лабораторій не залишають сумнівів у тому, що Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною збройного рівня.

Європейський Союз запровадив санкції щодо низки російських посадовців включно з директором ФСБ Олександром Бортніковим, яких названо відповідальним за отруєння Навального.

CNN пише, що Олексій Навальний в інтерв’ю сказав, що далі сподівається на розслідування замаху на його життя і на нові жорсткіші зокрема американські санкції проти Росії.

«Президента Трампа запитували про це, і він сказав: поговоримо про це пізніше», - сказав Навальний журналістам американського телеканалу.

Навальний вважає, що його життя і далі під загрозою, але наполягає, що після лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію і продовжувати політичну діяльність.

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