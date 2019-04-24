Кремль не вітає новообраного президента України і не планує переговорів Путіна з Зеленським

Команда новообраного українського президента Володимира Зеленського активно поширює повідомлення про привітання з перемогою на виборах, які він отримує від світових лідерів.

“Офіційний сайт Володимира Зеленського і команди” у статті “Світ вітає” перераховує керівників держав на міжнародних організацій, які “висловлюють йому слова підтримки та готовність до співпраці”.

Сайт, а також стрічка команди Зеленського у Facebook та в інших інтернентних медія переповідають зміст деяких послань і телефонних розмов, цитуючи висловлювання закордонних діячів.

У цих повідомленнях переважно йдеться, що у відповідь від імені Зеленського лунали лише короткі висловлювання подяки.

Напередодні новообраного українського президента привітали зокрема канцлер Німеччини Анґела Меркель та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, які наголосили на намірах підтримувати Україну та висловлювали готовність до співпраці.

Путін відмовився вітати

Трьома днями після вирішального туру українських виборів президент Росії далі утримувався від офіційного привітання Володимира Зеленського з обранням.

Речник Кремля Дмитрій Песков сказав: “Ми поважаємо українські вибори. Тим більше, що вердикт був дуже чіткий. Але легітимність цих виборів залишається під питанням, оскільки 3,5 мільйонів людей не могли голосувати”.

Кремлівський речник очевидно натякав на окремі райони Донецької і Луганської областей на сході України, які де-факто перебувають під російським контролем, хоча Москва офіційно цього не визнає.

Російський прем’єр-міністр і близький соратник Путіна Дмитрій Медведєв на другий день після українських виборів написав у Facebook, що результати засвідчили “запит на нові підходи до вирішення проблем України”, але далі він підкреслив, що “не відчуває ілюзій”.

Радник російського президента Юрій Ускаков у вівторок заявив журналістам, що Володимир Путін не планує переговорів з Володимиром Зеленським.

Мовчанка президента Путіна і стриманість інших російських офіційних представників щодо нового президента України супроводжувалися повідомленнями цього місяця, що Росія запровадила нові санкції щодо України, обмеживши продаж нафти і нафтопродуктів.

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