Трампа проголосили "керованим агентом" за слова про нормальність Путіна

Слова президента США Дональда Трампа, який у четвер назвав Путіна "нормальним", викликали нову зливу критики на його адресу та чергові закиди у тому, що Трамп, нібито, контролюється Москвою.

Репліка президента США була адресована американським ЗМІ і прозвучала у відповідь на численні публікації, які звелись до тези, що, мовляв, Трамп ні на інтелектуальному, ані на особистісному рівні в принципі не здатен вести переговори із кмітливим та жорстким Путіним.

Можливо у мене сформуються хороші відносини (із Путіним - прим. ГА). Але вони ведуть своє: "Чи президент Трамп буде готовий? Путін же КДБ-іст!"

Однак, варто поглянути на більш широкий контекст, в якому були сказані ці слова президента США.

"Пане президент, Путін не "нормальний". Він анексував Крим, вдерся до східної України, підтримує найбільш безжального диктатора нашого часу у Сирії, порушив наш суверенітет під час президентських виборів 2016-го року, вибудував автократію у Росії та ін. Зустріньтесь з ним, не треба його виправдовувати", - твітує колишній посол США у Росії Майкл Макфол, якого називають автором політики "перезавантаження" відносин США із Росією за президентства Обами. Макфол, згодом сам неодноразово ставав об'єктом критики опонентів, які закидали йому, що політика "перезавантаження" створила сприятливі умови для відновлення імперських амбіцій Росії.

Ціла низка оглядачів у відповідь на слова Трампа перерахували злочини Путіна названі Макфолом.

"Путін був агентом КДБ та керував ФСБ наприкінці 90-х. Він також:

- Керував наступом на російські ЗМІ.

- Ув'язнив опозиційних активістів.

- Незаконно анексував та захопив територію суверенної країни.

- та ін.

Але для когось Путін "нормальний", - твітує експерт центру Wilson у Вашингтоні Анна Янковіц.

"ЄС - поганий. НАТО - погане. НАФТА - погана. Торгові війни - це добре. Путін - нормальний. Кім Чен Ин - дуже талановитий. Чи скаже мені хтось, коли ми вийдемо із цього антисвіту?", - йдеться в іншому популярному твіті-реакції від американського актора та подкастера Ґуставо Сороли.

"Володимир Путін - вбивця та противник Західних демократій. Він не "нормальний". Республіканці, де ваш хребет?", - твітує медійник Джастін Гендрікс.

"Нарешті він визнає, що він агент", - твітє аналітик Сі-Ен-Ен Аша Ранґаппа.

"З точки зору контррозвідки вже зрозуміліше стає, що Трамп - керований агент Путіна. Треба рятувати демократію", - твітує ветеран розвідки США Малкольм Ненс.

Але що ж насправді сказав Трамп?

Як це вже стало звичним для Дональда Трампа, його слова важко зрозуміти поза контекстом ситуації у якій вони сказані, але навіть знання контексту не знімає запитання на 100 відсотків.

Сказане у четвер прозвучало у відповідь на закиди на адресу президента, що він, буцімто, неготовий до зустрічі із Пуітним. яка відбудеться 16-го липня у Гельсінкі.

Знаєте що? Путін -нормальний. Він нормальний. Все нормально. Ми - люди. Чи буду я готовий? Цілком. Я все життя до цього готувався, але вони цього не кажуть

Власне слова про "нормальність" Путіна у ході виступу у Монтані очевидно були спрямовані до ЗМІ, які критикують Трампа.

"Деякі з найкращих людей, яких я знаю - журналісти. Справді. Важко повірити, що я це кажу. Неприємно це визнавати, але так і є. Але 75% цих людей просто безчесні. Вони фальшиві", - розпочав свою репліку Трамп.

"Можливо у мене сформуються хороші відносини (із Путіним - прим. ГА). Але вони ведуть своє: "Чи президент Трамп буде готовий? Путін же КДБ-іст", - іронічно повторив слова своїх критиків Трамп у Монтані.

"Знаєте що? Путін - нормальний. Він - нормальний. Все нормально. Ми - люди. Чи буду я готовий? Цілком. Я все життя до цього готувався, але вони цього не кажуть", - заявив Трамп, спрямувавши пальця в бік камер, які його знімали.

Напередодні саміту НАТО та зустрічі президента США із Путіним, які заплановані на липень, Трампа критикують за, буцімто, прихильність до Росії, довірливість, неготовність до спілкування із президентом Росії та схильність пристати на будь-які обіцянки не підкріплені реальними зобов'язаннями. Критиці сприяє і те, що сам Трамп не добирає слів, відповідаючи на чутливі питання. Наприклад, президент США не став відкидати можливість визнання анексії Криму Росією.

Між тим, політика адміністрації США щодо Росії лишається незмінною і включає невизнання анексії Криму, підтримку відновлення суверенітету України. США також покладають на Росію відповідальність за війну на сході України.

У США триває розслідування спеціальним прокурором Робертом Мюллером обставин втручання Росії у політичні процеси у США. Раніше американські спецслужби дійшли висновку, що уряд Росії втрутився у вибори у США на боці Трампа, але відкритим лишається запитання, чи було це втручання скоординованим із його виборчим штабом.

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