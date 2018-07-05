Колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер побоюється, що зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі не покращить відносини між країнами, а сам Дональд Трамп може надто довірливо поставитись до заяв Володимира Путіна. Про це Стівен Пайфер розповів у четвер у серії повідомлень на своїй персональній сторінці у Twitter.

Відносинам між США та Росією не завадить покращення... Але Трамп має бути сфокусованим та дисциплінованим. У протилежному випадку, саміт зашкодить інтересам США

Зустріч президентів США та Росії має відбутися 16-го липня у Гельсінкі. За словами самого Дональда Трампа у ході зустрічі ймовірно будуть підняті питання війни у Сирії, України та ін.

"Сподіваюсь, що Дональд Трамп готується до зустрічі 16-го липня з Путіним. Путін точно прийде на зустріч підготовленим. Відносинам між США та Росією не завадить покращення... Але Трамп має бути сфокусованим та дисциплінованим. У протилежному випадку, саміт зашкодить інтересам США", - відзначив Пайфер.

При цьому експерт відзначив, що "судячи з усього" Трамп готовий довіряти будь-яким словам Путіна.

Увагу Пайфера привернуло і те, що президент США, як повідомляє Сі-Ен-Ен, заявив що хоче, щоб саміт із Путіним "мав ознаки монументальності".

... додаткові підстави побоюватись, що саміт не стане такою зустріччю, яка поставить відносини США-Росія на шлях до покращення

"Це додаткові підстави побоюватись, що саміт не стане такою зустріччю, яка поставить відносини США-Росія на шлях до покращення", - пише Пайфер.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп, буцімто, хоче у ході саміту зустрітись із Путіним сам на сам, без присутності радників та, буцімто, без ведення офіційних нотаток спілкування двох лідерів.

Трамп також спантеличив експертні та медійні кола, коли, у відповідь на запитання журналіста, не відкинув можливість визнання анексії Росією Криму.

Пізніше речниця Білого дому Сара Сандерс та радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявили, що політика США щодо невизнання анексії Криму лишається незмінною. Раніше за інших обставин Державний секретар США Майк Помпео заявив американським законодавцям, що США відкидають окупацію Криму.

Напередодні зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином президент США заявляв, що покладається не стільки на підготовку до зустрічі, скільки на налаштованість на результат

Критики президента США звертають увагу, що його власні заяви щодо Росії, політики санкцій та ін. йдуть врозріз із жорсткою політикою очолюваної ним адміністрації.

Напередодні зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином президент США заявляв, що покладається не стільки на підготовку до зустрічі, як на налаштованість на результат. За наслідками саміту із Кім Чен Ином Трамп заявив про те, що КНДР взяла курс на денуклеаризацію. ЗМІ ставлять під сумнів відданість країни подібним деклараціям, а критики президента США заявили, що відповідні забов'язання КНДР не закріплені документально.

Колонка видання The Washington Post відзначає сьогодні, що непідготовленість Трампа до зустрічі із Путіним може мати "катастрофічні наслідки".

"У своїй підготовці до зустрічі із Путіним, якщо він готується цього разу, необхідно зважити на все, що пішло не так на попередньому саміті. Якщо на своїй зустрічі із Путіним 16-го липня, все буде так, як на зустрічі із Кім Чен Ином у Сінгапурі - наслідки можуть бути катастрофічними", - відзначає колонка опублікована у виданні.

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