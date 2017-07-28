Путін, обурившись пропонованими санкціями США проти Росії, згадав про міжнародне право

В той час як президент Дональд Трамп вирішує, чи підписувати схвалений двома палатами Конгресу закон про нові санкції щодо Росії, Москва заявляє про кроки у відповідь.

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У п’ятницю Кремль заявив про вимогу до США скоротити кількість американських дипломатів до 455-ти і про заборону використання деякого майна в Росії, зокрема відпочинкових будівель та складського приміщення.

Президент Путін у четвер, перебуваючи у Фінляндії, назвав пропоновані нові американські санкції “незаконними” та стверджував, що досі Росія поводилася стримано й терпляче.

Він роздратовано заявив, що Кремль “не може вічно терпіти хамство”.

Путін назвав санкції результатом “антиросійської істерії” і наполягав, що вони суперечать міжнародному праву та порушують привила Світової організації торгівлі.

Але російський керівник на прес-конференції з президентом Фінляндії оминув пояснення причин теперішнього протистояння Кремля із Заходом, не згадавши ні окупацію Криму та підтримувану Росією війну на Донбасі, ні звинувачення про кібератаки та намагання втручатися в американські президентські вибори.

Він не пояснив, що може зробити Москва у відповідь, сказавши, що не бачив остаточної версії американського законопроекту і зауважив, що у США Росія має “багато друзів”.

Путін також натякав на негативний вплив санкцій на країни Європи.

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Західні кореспонденти у Росії та коментатори кажуть, що московські політичні кола вітали перемогу Дональда Трампа на виборах минулого року, сподіваючись, що він скасує санкції, запроваджені президентом Обамою.

Відтоді надії Москви на швидке налагодження вигідних відносин з адміністрацією Трампа зазнали удару.

Російська преса припускає, що кроки Росії у відповідь на нові санкції можуть включати вислання американських дипломатів, конфіскацію дипломатичних будівель, збільшення обмежень для діяльності американських компаній в Росії та припинення постачань збагаченого урану для атомних електростанцій у США.

Деякі коментатори вважають, що будь-які російські кроки будуть для американців відносно безболісними, бо Росія і зараз не купує багато американських товарів, а її економічна вага порівняно мала. Проте Москва володіє величезним військовим потенціалом ядерної держави.

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