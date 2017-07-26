ЄС хоче далі координувати зі США санкції щодо Росії, щоб балансувати економічні інтереси та політику в справі України

Європа готується до своїх дій в умовах можливого запровадження нових, жорсткіших санкцій США щодо Росії.

В ЄС стурбовані, що санкції зачеплять інтереси низки європейських компаній, зокрема тих, які вже залучені до великих проектів побудови трубопроводів з Росією.

Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер закликав до термінового визначення з тим, як ЄС діятиме у разі запровадження нових американських санкцій щодо Росії.​

Якщо ми припинимо діяти спільно і захищатимемо економічні інтереси США в експорті газу, це не лише буде дуже небажано, але й зашкодило б нашій позиції щодо конфлікту в Україні.

Схвалений у вівторок в Палаті представників законопроект має бути проголосований ще раз у Сенаті (попередня версія вже здобула сенатську підтримку) та підписаний президентом.

Дональд Трамп досі давав зрозуміти, що він виступає проти покарання Росії за намагання втручатися в американські вибори та за порушення Москвою міжнародних угод в результаті російського вторгнення в Україну.

Проте можливості президента зараз обмежені, оскільки законопроект здобув майже одностайну підтримку в обидвох палатах Конгресу представниками двох партій.

Європейський Союз та інші союзники США з часів адміністрації Обами координували санкційний режим щодо Росії.

New York Times пише, що пропоновані нові санкції США стосовно Росії, які на думку деяких європейців можуть надавати перевагу американським економічним інтересам, додалися до інших побоювань у Європі, щодо торговельної політики президента Трампа, який заявляє про першочерговість інтересів Вашингтона.

Йдеться про можливе запровадження нових каральних тарифів на постачання сталі до США, які зачеплять десятки країн включно з європейськими.

Видання Politico.eu стверджує, що знає про внутрішній циркуляр стосовно нових американських санкцій, поширений серед комісарів у Брюсселі 19 липня, в якому йдеться, що “заходи загрожують зруйнувати єдність в ЄС і трансатлантичну єдність” у відповідь на російську окупацію Криму.

Найбільш вразливим до нових санкцій може бути проект “Північний потік 2”, що передбачає побудову додаткового газопроводу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря, а також трубопроводи в районі Каспійського моря.

Проект “Північний потік” має багато критиків усередині ЄС особливо з боку Польщі та деяких інших країн, які вважають, що Росія використовує енергопостачання як важіль політики для покарання одних країн та винагороди інших за потрібні Кремлю дії.

Минулого місяця Берлін та Відень оприлюднили спільну заяву , в якій німецький міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель та канцлер Австрії Крістіан Керн поскаржилися, що нові санкції США можуть впливати на питання енергетичної політики ЄС, а це на думку посадовців має бути прерогативою Європи.

Там також стверджується, що можливі санкції ведуть до “продажу на європейському ринку американського зрідженого газу на противагу російському природньому газу”.

“Енергопостачання є справою Європи, а не Сполучених Штатів Америки”, - йдеться у заяві і стверджується, що такі питання повинні вирішуватися на основі відкритої ринкової конкуренції.

Коментатори зауважують, що наслідки пропонваних нових американських санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї будуть зрозумілі лише після узгодження остаточної версії з поправками в обидвох палатах Конгресу США і після підпису президента, який залишається під сумнівом.

Чільний представник російського міністерства закордонних справ Сергій Рябков, коментуючи пропоновані нові американські санкції, заявив, що йдеться про “руйнування можливості нормалізації взаємин (США) з Росією” і пригрозив, що санкції “не залишаться без відповіді”.

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