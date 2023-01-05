Держдеп: Заява Путіна про так зване “перемир’я” на Різдво - цинічна

Заява Президента Росії Володимира Путіна про так зване “різдвяне перемир’я” - цинічна, і насправді може бути спробою підготуватися до нових атак по Україні. Про це під час брифінгу у четвер, 5 січня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

“З нашої точки зору, є одне слово, що найкраще описує це. Це цинічно. Це цинічно переважно тому, що це сталося через кілька днів після того, як Москва здійснила новорічні атаки на цивільну інфраструктуру України (...) Тому ми майже не віримо в наміри, що стоять за цією заявою", - заявив Прайс.

Він нагадав про те, що раніше держсекретар Блінкен публічно і неоднократно говорив про те, що росіяни будуть намагатися використати паузи в бою для того, щоб "відпочити, набратися сил, перегрупуватися, і врешті-решт атакувати".

"Тому це не може вважатися перемир’ям, якщо в них є намір підготуватися до вогню ще з більшою відплатою, ще з більшою жорсткістю до людей України”, - сказав речник Держдепу. Він додав, що якби Росія дійсно хотіла миру та припинення війни, вона б вивела свої війська з території України.

Президент США Джо Байден також прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито оголошення так званого режиму "припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

"Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається передихнути (find some oxygen - ред.)", – сказав американський глава.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяви з Кремля так: "РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі".

Як повідомили у Москві, президент Росії Володимир Путін закликав українську сторону "оголосити режим припинення вогню та дати можливість православним відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового".