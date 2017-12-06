Володимир Путін змагатиметься за обрання на четвертий термін на посаді президента Росії

Володимир Путін заявив у середу, що в березні наступного року він змагатиметься за черговий шестирічний президентський термін. Згідно з передбаченнями, він легко вийде переможцем.

Путін, який, як президент або прем’єр-міністр, перебуває при владі вже 18 років, зробив таке повідомлення у зверненні до групи робітників автомобільного заводу GAZ у Нижньому Новгороді.

«Я не міг знайти кращого місця і часу для зроблення цього повідомлення, – сказав він. Дякую за вашу підтримку, буду кандидатом у президенти».

Уряд Путіна опинився перед купою дедалі більших проблем, включно зі звинуваченнями у корупції, бідністю і поганою медичною опікою по всій країні.

У вівторок Росії заборонено брати участь в Зимових Олімпійських іграх, які в лютому відбудуться у Південній Кореї, як покарання за санкціоноване державою приймання спортсменами допінгу перед іграми в Сочі у 2014 році, щоб вони мали кращі шанси на успіхи у змаганнні з іноземними спортсменами.

Прихильники Путіна, якому 65 років, і далі гарантують йому 80-відсоткову підтримку, причому основу його електорату становлять робітники і державні службовці.

Вони кажуть, що Путін відновив національну гордість Росії тим, що анексував український Крим і втрутився у Східну Україну, підтримуючи проросійських сепаратистів, а Сирії надав військову допомогу, щоб зберегти президента Башара аль-Асада на посаді, якого хотіли усунути антиурядові повстанці.

Кілька опонентів заявили, що вони кинуть виклик Путіну на виборах 18 березня, але жоден із них, згідно з передбаченнями, не здатний протистояти його виборчим планам. Це був би вже четвертий термін Путіна на президентській посаді.

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