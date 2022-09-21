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Генсек НАТО каже, що Путін не виграє війну попри "зухвалу" ескалацію - Reuters
НЬЮ-ЙОРК, 21 вересня (Reuters) – Президент Володимир Путін не виграє війну в Україні, незважаючи на наказ мобілізувати тисячі додаткових військових, заявив у середу генеральний секретар НАТО, назвавши погрозу російського лідера застосувати ядерну зброю "небезпечною та зухвалою риторикою".
Єнс Столтенберг сказав Reuters в інтерв’ю, що перша мобілізація Росії з часів Другої світової війни призведе до ескалації конфлікту та забере більше життів, але цей крок є доказом того, що Путін прорахувався після вторгнення в Україну 24 лютого. Раніше у зверненні до росіян Путін оголосив, що залучить 300 000 резервістів для боротьби в Україні, і підтримав план анексії частини країни, натякнувши Заходу, що він готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії.
"Якщо територіальна цілісність нашої країни буде під загрозою, ми будемо використовувати всі доступні засоби для захисту нашого народу - це не блеф", - сказав Путін.
Росія має «багато зброї для відповіді», додав Путін.
Столтенберг, розмовляючи з головним редактором Reuters Алессандрою Галлоні в Нью-Йорку, сказав, що Західний оборонний альянс із 30 країн зберігатиме спокій і «не буде брати участь у такій же зухвалій і небезпечній ядерній риториці, як президент Путін».
"Промова Путіна демонструє, що війна йде не за планами президента Путіна. Він зробив великий прорахунок", - сказав Столтенберг.
"Більше військ призведе до ескалації конфлікту. Це означатиме більше страждань, більше втрат - життів українців, але також і росіян", - додав Столтенберг.
Промова Путіна відбулася після повідомлень про значні втрати та провали на полі бою для російських військ, які були витіснені з районів захоплених на північному сході України.
Столтенберг сказав, що, незважаючи на те, що російські війська були погано оснащені та не мали належного командування та контролю, важко очікувати завершення конфлікту в короткостроковій перспективі, доки Росія не визнає, що Україна є суверенною, незалежною державою.
«Єдиний спосіб покласти край цій війні — довести, що президент Путін не переможе на полі бою. Коли він це зрозуміє, він повинен сісти за стіл перемовин і домовитися про розумну угоду з Україною», — сказав Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії.
Столтенберг додав, що члени альянсу надали Україні безпрецедентну підтримку і що союзникам по НАТО тепер необхідно поповнити свої запаси зброї та боєприпасів.
Оскільки НАТО було готове до «довгого» спілкування з Путіним, тепер воно веде тісний діалог з оборонною промисловістю, щоб відновити свої запаси військової техніки, сказав Столтенберг.
Столтенберг назвав Китай одним із викликів безпеці, з якими НАТО має зіткнутися, але заявив, що не вважає Китай супротивником. Столтенберг також відзначив «поведінку примусу» Китаю в Південнокитайському морі та проти своїх сусідів, а також «те, як вони порушують основні права людини».
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Україна, продовольча безпека, охорона здоров'я в світі - основні теми виступу Байдена на ГА ООН
Президент США Джо Байден в промові перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку в середу наголосив на зусиллях США зізміцнення глобальної продовольчої безпеки, поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом та іншими пандеміями, вирішення проблем каналів постачання та кліматичної кризи.
У своїй промові Байден також зупинився на агресії Росії в Україні.
«Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту ООН. Ніщо не є більш важливим, ніж чітка заборона країнам захоплювати територію свого сусіда силою», — сказав Байден про вторгнення в Україну.
Байден зазначив, що «Сполучені Штати мобілізували величезну допомогу в галузі безпеки, гуманітарної допомоги та прямої економічної підтримки Україні. На сьогоднішній день понад 25 мільярдів доларів. Наші союзники та партнери по всьому світу також активізувалися».
У п'ятницю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що хоча лідери не ігноруватимуть Україну, ця тема не буде домінувати на зустрічі.
“Ми знаємо, що в той час, як ця жахлива війна вирує по всій Україні, ми не можемо ігнорувати решту світу. Конфлікти відбуваються деінде”, - сказала вона журналістам.
Грінфілд окреслила три пріоритети США для Генеральної Асамблеї: вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки; покращення глобальної охорони здоров'я та глобальної безпеки охорони здоров'я; дотримання Статуту ООН і визначення майбутнього Організації Об’єднаних Націй.
“Ми вважаємо, що зараз настав час захистити Організацію Об’єднаних Націй і продемонструвати світові, що вона все ще може впоратися з найгострішими глобальними викликами світу”, – сказала вона.
Спостерігачі кажуть, що Байден намагатиметься збалансувати інтереси США та європейських союзників щодо підтримки України та ізоляції Росії з вирішенням інших проблем, з якими стикається решта світу.
«США та союзники намагатимуться переконати незахідні країни, що, незважаючи на те, що Росія зосереджена на війні проти України, Захід також піклується про глобальну продовольчу кризу та [вона] стає глобальною рецесія, і що це вплине на країни, що розвиваються", - сказав Голосу Америки Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.
Гован сказав, що на ранній стадії російського вторгнення в Україну західні дипломати вимагали підтримки України від своїх африканських та азійських колег, але не почули їх занепокоєння щодо продовольчої безпеки та економічних потрясінь, пов’язаних із цією війною.
"Зараз США та європейці справді намагаються показати, що вони розуміють економічні проблеми країн, що розвиваються, і що вони працюватимуть над вирішенням цих проблем", - сказав він.
Продовольча безпека та здоров'я
Після вторгнення Росії в Україну експорт продовольства та добрив з регіону був перерваний, що підштовхнуло ціни на продовольство після пандемії ще вище. За даними Всесвітньої продовольчої програми, близько 828 мільйонів людей щовечора лягають спати голодними.
Світ зараз далекий від досягнення мети ООН подолати голод до 2030 року, сказав Роб Вос, економіст Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики.
«Нам потрібно набагато більше інвестувати в сільське господарство та продовольчі системи, або, зокрема, змінити речі в продовольчих системах таким чином, щоб вони стали більш інклюзивними, щоб бідні люди могли отримати від цього більше переваг, щоб ціни на продовольство залишалися низькими, щоб вони були доступніші, а виробництво все більш стійким», — сказав Вос Голосу Америки.
Державний секретар США Ентоні Блінкен головує на саміті з продовольчої безпеки, що триває на полях Генеральної Асамблеї у вівторок. У середу Байден проведе конференцію Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. США виділили 2 мільярди доларів і планують надати ще 4 мільярди доларів, щоб перекрити потребу у 18 мільярдів доларів.
"Як нагадав нам COVID-19, глобальні загрози здоров'ю не знають кордонів. Ми повинні боротися з COVID-19, мавпячою віспою та іншими спалахами, і ми повинні робити це разом", - сказала Томас-Грінфілд.
Реформа Ради безпеки
Сполучені Штати намагатимуться просувати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН (РБ ООН), включаючи "формування консенсусу навколо раціональних і надійних пропозицій розширення членства в Раді Безпеки", - сказала Томас-Грінфілд.
РБ ООН складається з п’яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН.
Хоча реформа РБ ООН — це ідея, яку обговорюють протягом десятиліть, США лише нещодавно заявили, що хочуть працювати над нею, сказав Гован.
«Я не думаю, що в адміністрації Байдена є чіткий план щодо того, як реформувати Статут ООН, - сказав Гован. - Але після нападу Росії на Україну в лютому багато дипломатів у Нью-Йорку запитували, чи ця організація відповідає [своїм] цілям, і США реагують на це загальне відчуття, що вам дійсно потрібні деякі реформи в ООН у світлі цього конфлікту".
Гован додав, що демонструючи готовність до реформ, адміністрація Байдена може загнати Китай і Росію в кут, підкресливши їхнє небажання реформувати раду, де вони мають право вето на важливі рішення щодо глобальної безпеки.
Томас-Грінфілд зазначила, що США утримувались і продовжуватимуть утримуватися від використання права вето, за винятком «рідкісних, надзвичайних» обставин. "З 2009 року Росія наклала 26 вето, 12 з яких були об'єднані з Китаєм, а США використовували наше вето лише чотири рази з 2009 року", - сказала вона.
Вона сказала, що Байден проконсультується з іншими лідерами під час сесії асамблеї високого рівня, щоб досягти консенсусу щодо розширення ради.
Спостерігачі кажуть, що перспективи реформи РБ ООН є туманними. Ключовий момент суперечки полягає в тому, чи слід створювати нові постійні місця і чи повинні вони мати право вето. Обговорюються пропозиції щодо створення нової категорії постійних членів без права вето.
- Голос Америки
Війна в Україні має закінчитись на справедливих умовах - не можна силою захопити іншу державу, - Байден в ООН
Президент США Джо Байден розпочав свій виступ на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку із рішучого засудження неспровокованої війни Росії в Україні.
"Ми підтримали Україну. Як і ви [Україна], США хочуть, щоб ця війна закінчилась на справедливих умовах, на умовах, на які ми всі погодились, що не можна силою захопити територію [іншої] країни. І єдина країна, яка стоїть на шляху цього - це Росія", - сказав американський лідер.
Байден підкреслив, що війна, яку Кремль називає "спецоперацією", має на меті знищити право України на існування як незалежної держави і підкреслив, що "Україна має ті самі права, що має кожна суверенна нація". "Ніхто не загрожував Росії, ніхто, крім Росії, не хотів конфлікту".
"Ми не пасивні спостерігачі за історією", - заявив Байден, закликавши держави об'єднатись, щоб захистити основоположні принципи ООН.
Після виступу на трибуні Генасамблеї у Байдена заплановані двосторонні зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррішом та прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що, на думку західних оглядачів, після потужного контрнаступу України країни Росія намагається перехопити ініціативу, оголошуючи фіктивні "референдуми" й часткову мобілізацію. Й те, що це відбувається під час засідання Генасамблеї ООН, західні союзники мають використати, аби переконати "Пекін і Анкару створити опір цьому конкретному російському кроку".
- Голос Америки
Безвідповідально, але типово для Путіна - в Білому домі реагують на заяви президента РФ
В Білому домі відреагували за заяви російського президента Путіна що прозвучали в середу. Путін зокрема оголосив часткову мобілізацію, озвучив плани провести так звані "референдуми" на окупованих Росією територіях України а також звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що "не блефує", коли каже, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".
Такі заяви є "безвідповідальними", але типовими для Путіна, вказали у Білому домі.
"Для ядерної сили так говорити безвідповідально, - але це не є нетиповим для того, що він [Путін] говорив у минулі сім місяців і ми ставимось до цього серйозно. Ми ретельно моніторимо їхню стратегічну позицію, щоб за необхідності, змінити нашу. Ми не побачили ознак такої необхідності", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки США Джон Кірбі.
Озвучені Путіним плани мобілізації Кірбі назвав ознакою того, що Кремлю складно воювати в Україні. Про це Кірбі заявив в інтерв'ю шоу "Добрий ранок, Америко" на каналі ABC в середу.
"Це однозначно ознака, що Путіну складно, і ми це знаємо, - заявив посадовець. - Він зазнав десятків тисяч втрат, у них жахливий бойових дух і згуртованість на полі бою. Проблеми із командуванням і контролем досі не вирішені. Він має проблеми із дезертирством і змушує поранених повертатися до бою, тому для нього це очевидно проблема особового складу. Путін відчуває загрозу, особливо на північному сході та в районі Донбасу".
Кірбі відзначив, що плани озвучені Міністерством оборони Росії про мобілізацію 300 000 резервістів, "це багато - практично вдвічі більше, ніж він надіслав на війну у лютому".
В інтерв'ю німецькій газеті BILD український президент Володимир Зеленський назвав оголошення Путіна про мобілізацію "очікуваним" і заявив, що Кремль і раніше вів приховану мобілізацію, і додав, що Путіну потрібна "мільйонна армія" в Україні, бо російські підрозділи "просто тікають".
Як повідомляв Голос Америки, британський міністр оборони Бен Воллес назвав оголошення Путіна про мобілізацію, визнанням провалу вторгнення Росії до України.
"Те, що президент Путін порушив власну обіцянку не проводити часткову мобілізацію населення а також незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення до України зазнає провалу", - йдеться в заяві. Воллес відзначив, що Путін та його Міноборони надіслало десятки тисяч погано екіпірованих росіян на смерть в Україні.
"Жодні російські погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає країною-ізгоєм у світі", - додав він.
США та низка інших країн засудили спроби Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях.
"Оскільки він [Путін] не може законно забрати ці території, він намагається отримати якусь політичну легітимність, щоб назвати це територією Росії. Це не російська територія. І вона нею не стане навіть у результаті цих фальшивих референдумів, - наголосив Кірбі. - Це українська територія. Немає значення, який фіктивний референдум чи яке голосування вони проведуть. Це українська територія".
Він запевнив - США продовжують надавати України безпекову та фінансову допомогу.
- Голос Америки
Виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН – наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає на Генеральній Асамблеї ООН – дивіться наживо з перекладом українською.
Також в ефірі «Брифінгу Голосу Америки»: спеціальне включення кореспондента Голосу Америки зі штаб-квартири ООН. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. А також підписуйтесь на Ютуб-канал Голос Америки Українською.
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