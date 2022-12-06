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Прокурор Міжнародного кримінального суду - проти пропозиції ЄС створити спеціальний суд з розслідування російських злочинів
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Карім Хан виступив проти створення спеціалізованого трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні. Він зазначив, що МКС може сам ефективно розглядати воєнні злочини. При цьому не уточнив, чи здатен суд притягнути до відповідальності президента Росії Володимира Путіна.
Про плани створити спеціальний суд за підтримки ООН минулого тижня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що важливо отримати дозвіл ООН, аби уникнути проблем з імунітетом для Путіна. Адже глави держав зазвичай непідсудні, поки перебувають на посаді. Крім того, Міжнародний кримінальний суд у даному випадку не може переслідувати злочини агресії — акт вторгнення в іншу країну — оскільки Російська Федерація не ратифікувала Римський статут.
Втім Карін Хам заявив, що «ЄС неправильно розтлумачив закон». Коментуючи ідею створення нового суду, він додав: “Ми повинні уникати роздробленості, а натомість зосередитися на консолідації”. Хан зазначив, що високопоставлені чиновники та глави держав можуть постати перед судом за військові злочини або геноцид, однак прямо не сказав, чи здатен МКС притягнути до відповідальності саме Володимира Путіна.
Разом із тим Хан поскаржився на брак коштів для успішного розслідування. Мовляв, його офіс прагне зробити більше для України, втім фінансування недостатнє. Загалом бюджет МКС на 2022 рік становить 156 млн доларів, за даними Courthouse News Service, це приблизно на 50 млн доларів менше, ніж просив суд. Тож правозахисники сумніваються в достатній ефективності суду.
Ліз Евенсон, директорка з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch, заявила: «МКС ніколи не зможе зробити все, що йому потрібно, але останніми роками недостатні ресурси значно обмежили внесок суду в правосуддя».
МКС уже займався питаннями злочинів Росії проти України з 2014 року, після анексії Криму. Відразу в перші дні після повномасштабного вторгнення 2022 року він поновив розслідування у межах своєї юрисдикції.
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- Голос Америки
Україна і Захід хочуть «справедливого миру, а не паузи» – речник Державного департаменту США
Україна та її західні партнери хочуть миру, а не перерви у війні, яку б президент Росії Володимир Путін може використати для того, щоб перегрупуватися і почати новий етап війни. Про це на брифінгу 6 грудня сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Відповідаючи на запитання журналіста про українську реакцію на пропозицію щодо миру від президента Франції Еммануеля Макрона, речник Держдепу послався на слова державного секретаря Ентоні Блінкена, який сазав, що Україні потрібен «справедливий мир».
«Міністр мав нагоду обговорити один з аспектів цього минулого вечора, і те, ви чули від нього, від інших іноземних лідерів також останніми днями, це по суті те, що ми хочемо миру в Україні, єдина трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо, так це паузи, тому що якщо у нас буде пауза замість миру, ми знаємо, що президент Путін використає цю паузу, щоб переоснастити (військо, –ред), щоб перегрупуватись і, швидше за все, повернутися в Україну для того, щоб поновити помсту, і це не в інтересах справедливого миру», – сказав Прайс.
Він наголосив, що принципи довговічного та справделивого миру окреслив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до самміту G20 раніше цього року.
Президент Зеленський запропонував 10 пунктів, які мають лягти в основу домовленостей про мир з Росією. За словами Зеленського, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести війська з українських територій та виплатити компенсацію за завдані збитки. Серед решти пунктів – пропозиції щодо ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.
Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що не буде Мінська-3, тобто тимчасових домовленостей, яких Росія не дотримується, які «Росія порушить відразу після укладення». Зеленський сказав, що Україна «не дозволить Росії вичікувати і нарощувати свої сили».
В інтерв’ю телеканалу TF1 3 грудня президент Франції Еммануель Макрон сказав, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії за те, що та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.
При цьому Макрон наголосив, що завданням Франції та її союзників є продовження постачання зброї Києву та допомогати Україні протриматись узимку. Це включає і «захист українських електростанцій» та «підготовку до того дня, коли всі повернуться до переговорів». Разом з цим президент Франції зазначив, що українці самі мають ухвалювати рішення щодо кордонів своєї держави.
- Голос Америки
У Держдепі коментують ймовірні атаки на російські аеродроми: «Українці неймовірно винахідливі, вони виробляють власні дрони» - ЗМІ
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю виданню CNN у вівторок, 6 грудня, заявила, що «Путін приніс війну в кожен мирний будинок, що є воєнним злочином». Коментуючи питання про ймовірні атаки дронів на російські аеродроми, Вікторія Нуланд наголосила, що ніхто не взяв на себе відповідальність за ці атаки.
«Втім, ці атаки дуже влучно вразили саме ті бомбардувальники, які Росія використовувала, щоб вразити критичну інфраструктуру [України]», - наголошує заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона також відзначила, що «українці неймовірно винахідливі, вони працюють над виробництвом власних неймовірно ефективних дронів на небі та в морі».
Українці неймовірно винахідливі, вони працюють над виробництвом власних неймовірно ефективних дронів, на небі та в моріЗаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
За словами Нуланд, позиція США по ненаданню Україні наступального озброєння, яке може вражати територію Росії, не змінилась.
«Вони важко працюють над виробництвом власних технологій та власного обладнання», - говорить заступниця держсекретаря США.
Вікторія Нуланд зауважила, що Путін розпочав нову фазу війни в Україні, коли він «не зміг перемогти на полі бою, він вирішив заморозити українців».
Водночас видання Reuters процитувало неназваного західного високопосадовця стосовно ймовірних атак на російські аеродроми: «Якщо це були вони (українці)… це демонструє, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, що буде глибоко непокоїти росіян. Думаю, що це буде психологічним ударом».
На думку високопосадовців, яких цитує видання, це може призвести до того, що Росія «розташовуватиме бомбардувальники по різних місцях», а росіяни «будуть менш впевненими, що десь є безпечно».
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти вважають, що у випадку, якщо удари, завдані цього тижня по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж вважалося раніше.
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- Голос Америки
Протиповітряна оборона - міністри оборони США та України обговорили пріоритети в допомозі ЗСУ
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба Пентагону за результатами телефонної розмови між міністрами оборони США та України.
У своїй розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим Остін «засудив жорстокі повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та підкреслив непохитну прихильність США підтримувати здатність України протистояти агресивній війні Росії», - мовиться у повідомленні Пентагону.
«Держсекретар Остін підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, що стало очевидним завдяки нещодавнім зобов’язанням надати Україні додаткові боєприпаси для наданих США національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також можливості для протидії безпілотним літальним системам», – мовиться у повідомленні.
«Сьогодні я розмовляв зі своїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резниковим, щоб підтвердити американську підтримку та засудження невибіркових та жорстоких авіаударів Росії проти цивільних по всій Україні», – написав міністр оборони США у своєму твіті.
Олексій Резников подякував за підтримку американському колезі, «якому щиро небайдужа ситуація в Україні».
«Під час нашої телефонної розмови, одразу після російського масованого ракетного обстрілу, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони», – мовиться у твіті українського міністра оборони.
За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, вранці у вівторок, 6 грудня, протягом минулої доби російські війська завдали «масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України».
«Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, Росія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та ракети "Калібр", понад 60 ракет було знищено підрозділами ППО Сил оборони України.
Зеленський прагне справедливого миру, а атаки РФ свідчать, що Путін не зацікавлений у дипломатії - посолка США на Радбезі ООН
Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті.
За її словами, за час повномасштабної війни міжнародні агенції змогли надати допомогу 6 мільйонам українців на понад мільярд доларів. Однак, вона зазначила, що потрібно робити більше на тлі ударів Росії по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
Карті, а також представники низки західних країн на засіданні Радбезу ООН вкотре засудили російські атаки й відзначили "надзвичайну стійкість народу України".
Путін не має щирого інтересу у переговорах
"Під час останнього візиту до Києва посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд президент Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН, і це те, що захищає і підтримує ця Рада", - сказала Карті, яка очолює представництво США в економічній та соціальній раді ООН.
"Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритись. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти зберегти надію в Україні", - підкреслила американська посолка.
У своєму виступі на засіданні посол України в ООН Сергій Кислиця навів приклади злочинів російських військовиків на окупованих територіях і заявив: "Україна потребує миру і Україна хоче миру більше, ніж будь-яка інша країна. Це наша територія, на яку вторглися, це наші люди, яких вбивають, це наш дім, який знищує і грабує російська армія. Будь ласка, пам'ятайте про це щоразу, коли Москва намагається вдягнути "овечу шкіру" і переконати нас, що вони - не агресор, а жертва, а [Україна] протистоїть спробам досягти миру".
"Україна дійсно протистоїть. Звісно, не миру. Ми протистоїмо спробам Москви стерти нас з мапи, - сказав Кислиця. - Ми також протистоїмо стратегії Москви виграти час і під прикриттям спроб досягти миру поповнити свій воєнний арсенал, звести опорні пункти на окупованих територіях і підготуватись до нових атак через 2, 5, 7 років".
За словами представника Росії в ООН Василя Нєбєнзі, Росія "готова до дипломатичного врегулювання" війни для "усунення причин", через які Кремль розпочав війну в Україні. Представник Кремля також пригрозив новими ударами по українській інфраструктурі, які, як він заявив, Київ "використовує у воєнних цілях".
У Twitter Кислиця прокоментував рішення Нєбєнзі не залишатись у залі Радбезу після власного виступу, щоб не слухати виступ представника України: "Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і Радбез, Нєбєнзя!"
Вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітейЗаступник представника ОАЕ в ООН Мохамед Абдушахаб
Війна Росії в Україні особливо впливає на дітей
Під час засідання Радбезу низка дипломатів наголосили на тому, що від російських атак страждає цивільне населення, зокрема, діти.
Заступник представника ОАЕ в ООН Мохамед Абдушахаб заявив: "Діти повинні бути захищені від найгірших наслідків збройних конфліктів. Але вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітей. Коли сім'ї розлучаються і змушені переїхати або ховатися під землею, їхня повсякденна діяльність серйозно порушується, а психічне здоров'я дітей страждає".
"Ми можемо і повинні зробити більше для захисту дітей України. У той же час важливо забезпечити, щоб діти в інших частинах світу не постраждали від глобальної продовольчої кризи, яка посилилася цією війною", - сказав Абдушахаб.
Посол Латвії в ООН Андрій Пілдеґович виступав від імені всіх країн Балтії - також Естонії й Литви. Він заявив: "Росія могла б, але вона не хоче зупинити свою війну агресії та всі страждання та кризи, які вона завдає Україні та її народу, її дітям".
"Війна Росії в Україні спричинила величезні страждання та психологічну травму, яка особливо впливає на дітей, - сказав Пілдеґович. - Відключення електроенергії негативно вплинуло на діяльність із захисту дітей [...] Тисячі українських дітей були примусово депортовані до Росії – це є військовим злочином. [...] Не повинно бути безкарності за злочини Росії в Україні. Міжнародне співтовариство притягне російських винуватців до відповідальності за їхній злочин агресії та всі інші жахливі злочини, скоєні в Україні та проти України".
Про гуманітарну допомогу та відбудову України говоритимуть у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції, мета якої - "мобілізація та координація підтримки населення України, щоб [допомогти їм] пережити зиму", заявив Ніколя де Рів'єр, представник Франції в ООН.
Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен сказав, що підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".
"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", - цитує дипломата канал "Суспільне".
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