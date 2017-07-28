Путін тримає статки на Заході і всі його гроші там можуть бути заморожені, - Браудер в Сенаті

«Я оцінюю, що він (Путін) вже накопичив 200 мільярдів доларів несправедливо здобутих статків за 17 років при владі. Він тримає свої статки на Заході і всі його гроші на Заході можуть бути заморожені, та конфісковані», - йдеться в свідченнях Білла Браудера, поданих на слухання Юридичного комітету Сенату США. Браудер є виконавчим директором та засновником інвестиційного фонду Hermitage Capital Management», який багато років провадить діяльність з викриття корупції в Росії а також домагається покарання причетних до смерті колишнього юриста «Hermitage Capital Management» Сергія Магнітського.

Один за одним олігархи підходили до Путіна і питали, що робити, щоб не сидіти в клітці. І він прямо сказав: «50 відсотків».

«Є близько десяти тисяч посадовців в Росії, які працюють на Путіна і яким даються інструкції вбивати, катувати, викрадати, вимагати гроші і забирати майно людей, - йдеться в свідченнях Браудера, - перед введенням закону Магнітського, Путін міг гарантувати їм безкарність і система незаконного накопичення багатства працювала гладко. Однак, після прийняття закону Магнітського, гарантії Путіна зникли. Закон Магнітського створив справжні наслідки поза Росією і це створило реальні проблеми для Путіна та його клептократичної системи».

Говорячи про витоки корупції в путінській Росії, Браудер зазначив, що все почалось, після вироку Ходорковському, коли «один за одним олігархи підходили до Путіна і питали, що робити, щоб не сидіти в клітці. І він прямо сказав: «50 відсотків». Це 50 відсотків не для уряду Росії, не для адміністрації Президента, а особисто для Путіна. В той момент він став найбагатшою людиною світу».

В ході слухань, сенатор Шелдон Уайхаус поцікавився: "Це мережа олігархів, яка надає йому масштабні кошти і забезпечує політичну підтримку, тому він намагається, щоб у них був доступ до закордонних рахунків і таке інше, щоб вони могли подорожувати, витрачати гроші і інвестувати в законному світі?"

"Також, вони тримають для нього його гроші. Тому, якщо хочете дістатись до Путіна, потрібно накладати санкції на основних олігархів також" - зазначив Браудер.

Виступаючи на прес-конференції 27 червня після зустрічі з президентом Фінляндії, Путін назвав розслідування можливого втручання Росії до виборів в США "антиросійською істерією" і відкинув всі звинувачення.

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