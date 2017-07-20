Розмова з Путіним тет-а-тет та без запису – помилка Дональда Трампа, вважає Стівен Пайфер

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вказує на нетипові обставини розмови двох президентів під час вечері лідерів та їх подружь на саміті Великої двадцятки.

Про першу офіційну зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна 7 липня в Гамбурзі дуже детально розповідав Державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Але те, що президенти бачилися того дня ще раз і розмовляли майже годину, стало відомо лише зараз. Першим про це повідомив Ін Бреммер, президент нью-йоркської Євразійської групи.

Вони відзначили це як незвичайне явище

«Багато лідерів, які були в кімнаті, включно з найважливішими союзниками Америки, були дещо здивовані. Вони відзначили це як незвичайне явище: жести, атмосфера, той факт, що розмова тривала так довго, а також те, що це, звичайно, продемонструвало набагато тепліші відносини Трампа з Путіним, ніж з будь-яким іншим лідером, що були у кімнаті», - сказав він в інтерв’ю програмі "Morning Joe" на каналі MSNBC.

Білий Дім назвав абсурдним твердження, що вони хотіли приховати факт другої розмови президентів. Речник Ради національної безпеки США Майкл Антон сказав, що “спілкування за десертом не можна називати зустріччю”.

“Повідомлення фальшивих новин про таємну вечерю з Путіним “хворі”. Канцлер Німеччини запросила подружжя усіх керівників “Двадцятки”. Преса знала!”, написав Дональд Трамп у Твіттері, вкотре звинувативши мас-медіа в нечесності.

Немає нічого дивного в тому, що лідери під час цих самітів говорять неформально

«Немає нічого дивного в тому, що лідери під час цих самітів говорять неформально, коли в них є теми для обговорення. Незвичною була тривалість та теплота, зважаючи на безпрецедентні відносини між Трампом та Путіним», - говорить Бреммер.

Низка американських оглядачів звертає увагу, що розмова з Путіним відбувалася без участі американських представників - окрім двох президентів там був лише російський перекладач. Білий дім пояснив, що кожен лідер міг мати з собою лише одного перекладача і Трамп мав перекладача з японської, бо сидів поруч з дружиною прем’єр-міністра Японії. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже: неважливо, що перекладач не знає російської, він володіє англійською і мав би конспектувати розмову.

«Було б резонно взяти цю людину з собою, щоб був хтось, хто може законспектувати розмову президента Трампа з президентом Путіним. Коли я був радником з національної безпеки в Адміністрації Клінтона, ми завжди хотіли мати записи розмов…. Нам треба знати, на що погодилися президенти, що вони обговорювали…

Я думаю, це була помилка, особливо зважаючи на хмару, яка нависла над Білим домом через звинувачення у можливій змові між виборчою кампанією Трампа і росіянами в 2016-му».

Якщо це була, як повідомлялася, година, то це не «обмін люб’язностями»

Також Пайфер звертає увагу на те, що Трамп вже зустрічався з Путіним того ж дня і розмова тривала понад дві години. То чому він на вечері лідерів 20 найпотужніших країн світу вирішив приділити стільки часу саме російському лідеру? А потім не повідомив про це пресі? На заяву Білого дому про те, що це був всього-на-всього «обмін люб’язностями», Пайфер відповідає наступним чином:

«Якщо це була, як повідомлялася, година, то це не «обмін люб’язностями». Ми всі будемо думати, що щось конкретне обговорювалося і ми не знаємо, що це».

Я не думаю, що хто-небудь може налагодити відносини з Путіним

Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче налагодити добрі відносини з Путіним. Біл Браудер, виконавчий директор та засновник інвестиційного фонду «Hermitage Capital Management», каже: це неможливо.

«Я не думаю, що хто-небудь може налагодити відносини з Путіним. Путін – не та людина, з якою можна подружитися. Він – агент КДБ, який розуміє лише шантаж і хабарництво. Це його єдині два способи відносин з людьми».

Стівен Пайфер говорить, що останній розвиток подій зменшує довіру до російської політики уряду з боку Конгресу та може пришвидшити прийняття ним законопроекту про російські санкції.

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