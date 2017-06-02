Путін звернувся до бізнесменів США із закликом про допомогу

Президент Росії пообіцяв зробити все, щоб бізнес у Росії був вигідний для американських партнерів

Російський президент Володимир Путін в п’ятницю звернувся із закликом до бізнесменів США допомогти налагодити нормальний політичний діалог між обома країнами – а також сприяти адміністрації Дональда Трампа.

Глава російської держави виступив з цим зверненням на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. «Допоможіть нам відновити нормальний політичний діалог, – сказав Путін – Я вас прошу від імені Росії і звертаюся до американської сторони: допоможіть і новообраному президенту, голові адміністрації Сполучених Штатів». Він також пообіцяв зробити все для підвищення рентабельності бізнесу в Росії. «Ми будемо всіляко прагнути до того, щоб бізнес у Росії був вигідний для американських партнерів», – сказав президент.

Президент назвав відрадним той факт, що ділові співтовариства двох країн продовжують підтримувати тісний контакт, незважаючи на чинні санкції.

«Ми маємо намір всіляко сприяти двостороннім діловим проектам, що передбачають рівноправне, конструктивне партнерство і взаємодію, зацікавлені в трансфері технологій, залученні іноземних фірм до розвитку вітчизняної промисловості та інфраструктури», – сказав Путін.

Російський лідер висловив упевненість, що ділові зв’язки між РФ і США допоможуть поліпшити двосторонні відносини.

«Тільки міцні торговельні та інвестиційні зв’язки можуть забезпечити надійну страхувальну мережу від коливань політичної кон’юнктури», – заявив він.

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