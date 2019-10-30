Візит президента Росії до Угорщини - спільні інтереси Путіна і Орбана

Візит російського президента Володимира Путіна до Угорщини 30 жовтня знову привернув увагу до відносин угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з Москвою і до політики Будапешта щодо України.

Угорщина стала однією з країн Європейського Союзу, з якою Росія має найтісніші зв’язки, підтверджені спільністю деяких інтересів та поглядів Орбана і Путіна.

Будапешт користується своїм членством у ЄС і особливо в НАТО, щоб, починаючи з 2017 року, блокувати розвиток відносин цих двох організацій з Києвом на тлі російського захоплення Криму та агресії на сході України.

Світ тепер дивиться на Віктора Орбана як на центральноєвропейського лідера, до якого варто дослухатися...

Угорський уряд тисне на Україну, вимагаючи ширших автономних прав для етнічних угорців, які історично живуть в окремих районах українського Закарпаття, наполягаючи зокрема на тому, щоб державні українські школи відводили більше часу на викладання угорською мовою.

Україна також висловила обурення використанням угорських дипломатичних представництв на українській території, для видачі угорських паспортів українським громадянам.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово критикував санкції Євросоюзу, накладені на Росію у відповідь на анексію Криму та через війну на Донбасі, але угорський уряд дотримується європейської політики санкцій і ніколи не голосував проти них у ЄС.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Будапешт не планує накладати вето, якщо наприкінці 2019 року Євросоюз узгодить продовження санкцій щодо Москви.

Попри це Угорщина активно співпрацює з Росією в енергетиці, задовольняючи російським газом майже усі свої газові потреби, та уклавши угоду про оновлення єдиної угорської атомної електростанції за рахунок російських кредитів (на $11,1 млрд.) і з допомогою російської компанії Росатом.

Зараз угорці отримують російський газ через українські газопроводи, але проект подовження нового газопроводу TurkStream з Туреччини на Балкани створює можливість для Росії продавати газ Угорщині та іншим країнам південного сходу Європи, оминаючи Україну.

Нові російські газопроводи з півдня та півночі (Північний потік 2 на додаток до вже збудованого Північного потоку 1) не лише позбавлять українців гарантованих надходжень від транзиту газу, але й дозволять Москві односторонньо перекривати Україні газопостачання, що в останні десятиліття Росія неодноразово використовувала для тиску на двосторонніх переговорах.

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“Я повністю відкидаю усю критику західноєвропейців щодо нашої співпраці з Росією в галузі енергетики”, - заявив напередодні російського візиту угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, наголосивши, що Угорщина вимушена покладатися на Росію у газопостачанні, бо не має альтернативних можливостей.

Міністр також сказав, що теперішній візит Путіна є ще однією ознакою зростання впливу угорського прем’єр-міністра, в той час як Віктор Орбан зазнає критики і навіть звинувачень в авторитаризмі з боку колег у Європейському Союзі.

“Світ тепер дивиться на Віктора Орбана як на центральноєвропейського лідера, до якого варто дослухатися, на якого варто звертати увагу і з яким варто зустрічатися. Наступна сторінка цієї розповіді буде написана у Будапешті 30-го жовтня”, - проголосив Сіярто.

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